西南風致災雨勢阻斷道路 台14線努力搶通 傍晚開放通行

卡努颱風及後續西南風影響，交通部公路總局公布截至今天上午8時公路總局道路預警封閉或災情情形，包括預警性封閉路段1處，以及道路災阻5處。

公路總局說，預警性封閉路段1處：高雄市桃源區台20臨105線0K至37K（梅山口至埡口），於4日上午7時實施預警性封閉。

道路災阻5處：台中市和平區台8線臨37便道3K+900（上谷關路段），邊坡落石坍方，預計10日下午4時開放通行。南投縣仁愛鄉台14線84K+300（春陽路段），路基缺口，預計今天下午5時開放通行。南投縣仁愛鄉台14線84K+600（春陽路段），土石坍方，預計今天下午5時開放通行。南投縣仁愛鄉台14線88K+700（廬山路段），土石坍方，預計今天下午5時開放通行。

高雄市桃源區台20線93K至98K+700（勤和至復興），因94K+500（明霸克露橋）鋼便橋傾斜，實施道路封閉，預計12日下午5時以搶通溪底便道開放通行。

公路總局將持續監控雨情動態發布道路預警訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於CMS、幸福公路虛擬CMS、警廣、電視及平面媒體。