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台中市長確診抱病關切南投災情 許淑華「謝謝秀燕姐」

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕抱病打電話關切南投災情，南投縣長許淑華表示感謝，並祝福她早日康復。圖／取自臉書
台中市長盧秀燕抱病打電話關切南投災情，南投縣長許淑華表示感謝，並祝福她早日康復。圖／取自臉書

台中市長盧秀燕因新冠肺炎快篩結果陽性，進行自主健康管理。不過這兩天，她仍關切台中及南投災情，南投縣長許淑華到盧秀燕臉書留言致謝。

台中市政府表示，依照中央現行防疫規定，快篩陽性輕症或無症狀之民眾不須通報也不須隔離，盧秀燕將採「0+n自主健康管理」，即無症狀或症狀緩解，佩戴口罩外出至快篩陰性，或發病／採檢陽性滿10日為止。

台中市0805豪雨災情回報計有29區50件，因強降雨致路面洩水不及、路樹傾倒、道路落石均已排除；因強降雨淹入民宅：大甲區3戶積水已退；雷擊導致后里2戶民宅停電；東勢水溝阻塞迴流至1戶民宅。

盧秀燕深夜發簡訊給居處首長及區長，「天佑台中，本市零星災情，均能迅速排除謝謝各位局處會首長、區長，雖逢假日，仍堅守崗位，守護市民」。

南投縣仁愛鄉災情慘重，台中市政府啟動中台灣治理平台災區支援機制，消防局特搜隊前進南投縣災區。

許淑華在盧秀燕臉書留言，感謝盧秀燕市長抱病仍打電話關心南投鄉親的狀況，並分享救災資源，也祝福盧秀燕早日康復。

盧秀燕

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