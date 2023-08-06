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彰化二林園區卡關 王惠美喊話中央

聯合報／ 記者林敬家／彰化報導
交通部公路總局與彰化縣政府規畫「東西向快速公路台76線台19線以西延伸工程」，第二標工程預計明年過年前完，彰化縣長王惠美等人前往視察。圖／彰化縣府提供
交通部公路總局與彰化縣政府規畫「東西向快速公路台76線台19線以西延伸工程」，第二標工程預計明年過年前完，彰化縣長王惠美等人前往視察。圖／彰化縣府提供

彰化西南角的重要聯絡道路為台76線、台61線，公路總局與縣府推動台76線西延工程，縣長王惠美昨視察進度，第二標工程預計明年農曆年前完工；王惠美也再次向中央喊話，攸關西南角發展的二林精密園區，最終環評送到中央已3年，至今仍無進度，呼籲盡快審議。

台76線屬東西向快速道路，公路總局推動西延工程複雜，平面路段11.6公里、橋梁段9.3公里，總經費195.53億元，分為4標案，第1標永興至文津路段去年已通車。

公路總局表示，第2標文津至西庄路段預計2024年過年前完工，民眾返鄉就有感；第3標為西庄至西湖路段橋梁工程高架段，預計2025年完工，第4標為西湖至瓦磘路段橋梁工程，預計2026年完工。

王惠美昨視察第2標工程，工程單位簡報工程進度超前，可望帶動彰化西南角觀光及產業發展。

王惠美說，台76線西延工程對西南角對外聯絡很重要，可配合中科二林園區招商引資，也對二林精密機械園區有幫助，但二林園區最終環評送到中央3年，至今還沒有任何進度，相當感慨。

公路總局副總工程司劉世桐表示，台76線東西向快速公路串接彰化工業區、二林精密機械園區以及中科二林園區，影響著整個區域路網，預計2026年底前完成。

王惠美 彰化 環評

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