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風雲社團／台灣陽光婦女協會 女子市集熱鬧登場
台灣陽光婦女協會成立24年，從最早關懷原住民婦女，擴大到單親媽媽、新住民等弱勢婦女，近年擴及單親爸爸，並開辦台中市婦女及新住民培力平台、辦女子市集等，協助婦女邁向經濟自立，展現自我。
創辦人劉丁妹，早年投入婦運、社會改革運動，體會兩性平權應透過再教育提升婦女地位，1999年成立台灣原住民婦女陽光成長協會，2003年更名為台灣陽光婦女協會，並邀請有30多年社工實務經驗的陳淑圓擔任祕書長。
協會創會理念為協助弱勢，協會認為，救1名婦女，等於救1個家庭，給社會帶來希望，關懷對象以整個家庭資源介入與整合，並與國小合作，開辦課後照顧服務班，最多達7校200多名學生。
近年來，協會關懷層面不斷擴大，目前服務單親媽媽259人、單親爸爸71人，以及新住民79人，除了個案支持，還有團體支持，舉辦豐富的親子活動，例如新住民家庭每年有健走、運動會、嘉年華、回娘家等年度活動，大受歡迎。
陽光婦女協會2021年承辦台中市婦女及新住民培力平台，去年起開辦女子市集，推動6梯次培力訓練，包括擺攤知能及技巧、網路科技使用能力，以及多元平台行銷技能等，共增加62個品牌，培力325人次。
實體女子市集每個月第3個周六下午，邀集培力成熟婦女在台中市北區英才公園展攤，現場展售美食、飲品，以及手工精緻的飾品、包包、衣物等，培養婦女經濟獨立。
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