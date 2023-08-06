動態顯示不清 台中公車App遭投訴

台中市政府推出官方的「台中公車」APP，卻遭民眾投訴待加強。圖／議員周永鴻提供 台中市推動市民免費的「雙十公車」，不過官方推出的「台中公車」App，遭投訴待加強。議員表示，公車App要即時反應公車動態，但App顯示的班次未必準點發車，有的公車沒打開GPS定位系統，也無法即時顯示位置，甚至缺司機導致公車脫漏班，讓人「等無車」。市府表示，若臨時有狀況確實來不及顯示，將加強維護，並建置智慧站牌，監督業者按表發車。

家住大雅的張姓學生上學、放學都搭乘525路公車，他說曾遇過因公車故障，臨時取消班次，但App未即時顯示不發車訊息，等到過了發車時間3分多鐘， App直接跳到下班次的時間，他驚覺不對勁，打電話確認，才知道苦等的班次已經取消，相當傻眼。

住在神岡的林先生每兩周要到市區醫院回診，他說有些公車發車後，可能車上GPS定位出問題，或者駕駛沒打開GPS定位系統，發車5至10分鐘App才顯示公車位置，他因不確定該班次會不會發車，已改搭其他路線，App的公車動態訊息混亂，讓人很困擾。

議員周永鴻表示，公車App要即時反應公車動態，像暑假班次縮減、業者臨時取消班次等，都應該立即呈現，才算是「動態資訊」，也不會讓民眾「等無車」；網路論壇甚至認為，民間開發的App，比官方的還好用，市府應檢討改善。

台中市交通局表示，如有臨時有狀況無法發車，確實來不及在App顯示，將加強維護公車動態資訊系統；另外建置公車智慧型站牌，附掛於候車亭、醫院、機關學校等處，有的在人行道設置獨立式智慧站牌，提供預估到站時間。

交通局指出，業者因車輛故障或駕駛身體不適取消公車班次，會在官方App與公車動態系統網頁公布，將持續監督公車業者，依核定班表準時發車，提供完善的大眾運輸服務。