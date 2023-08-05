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影／7、8年級生擔當就服員 靠同理心擦亮中市原民就服據點

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
六都首座台中市原住民族就業服務據點設址豐原區，今天風光揭牌，聘請3位7、8年級生原籍就業服務員，要以同理心提醒、關心族人，讓求職過程更順利。記者林佩均／攝影
六都首座台中市原住民族就業服務據點設址豐原區，今天風光揭牌，聘請3位7、8年級生原籍就業服務員，要以同理心提醒、關心族人，讓求職過程更順利。記者林佩均／攝影

六都首座台中市原住民族就業服務據點設址豐原區，今天風光揭牌，專門服務中市3.7萬名原住民媒合就業、職場等問題，特別聘請3位7、8年級生原籍就業服務員，24歲邱雅琦說，族人求職時說話技巧較欠缺，她會站在對方立場同理心提醒、關心，讓求職過程更加順利。

原委會主委楊馨怡說，族人多從事技術面、勞務工作，求職過程中溝通技巧與親切度較不足，易造成雇主的刻板印象；原籍就服員了解部落文化與求職者需求，她曾遇族人在外求職，對方開口就問「你多久沒上班了？」，反觀原籍就服員是關心「上一份工作是做甚麼？」兩者的同理層面就不同。

排灣族就服員邱雅琦分享，出社會首份工作找了近半年，從職代打拚到正職，解瞭族人在外工作常面臨說話技巧雙向溝通不足，還有衣著觀感落差等問題，盼在前線以同理心提點求職訣竅。

有電子業、服務業與製造業資歷，39歲排灣族就服員王恩慈說，不少族人謀職背後都有故事，曾協助一名單親母親任職台中市的公車司機，時間也兼顧照顧2名幼子，至今那位單親母親不忘感謝她，「妳不只幫我找工作，是幫我解決家庭問題」，令她感動。

29歲布農族就服員顏慧苓曾任生活輔導員，協助學生暑期打工，喜歡助人為樂，想藉由自身熱情告訴族人，只要有自信，任何工作都可以勝任；近期她正協助一名視障生轉換跑道，相當有挑戰。

原住民族就業服務據點設址豐原舊議政大樓一樓，提供單一窗口服務、開發職缺增加就業機會、辦理原住民就業促進研習、職涯講座及陪同面試等外展服務。

勞工局表示，現場提供VR360度職場接軌系統VR展示體驗，透過VR眼鏡，隨即進入企業現場，隨著視線移動，可360度探索工作環境，彷彿置身於真實的工作環境。

六都首座台中市原住民族就業服務據點設址豐原區，今天風光揭牌。記者林佩均／攝影
六都首座台中市原住民族就業服務據點設址豐原區，今天風光揭牌。記者林佩均／攝影
六都首座台中市原住民族就業服務據點設址豐原區，今天風光揭牌，聘請3位7、8年級生原籍就業服務員，要以同理心提醒、關心族人，讓求職過程更順利。記者林佩均／攝影
六都首座台中市原住民族就業服務據點設址豐原區，今天風光揭牌，聘請3位7、8年級生原籍就業服務員，要以同理心提醒、關心族人，讓求職過程更順利。記者林佩均／攝影

求職 原住民 台中市 溝通技巧

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