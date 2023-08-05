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扛起家計做到3件事 彰化永靖鄰長當選縣級模範父親

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣永靖鄉縣級模範父親張偉民是子孫眼中的慈愛長輩，是村長胡耿銘（左）的好幫手。記者簡慧珍／攝影
彰化縣永靖鄉縣級模範父親張偉民是子孫眼中的慈愛長輩，是村長胡耿銘（左）的好幫手。記者簡慧珍／攝影

父親節前夕各地忙著表揚模範父親，彰化縣永靖鄉模範父親張偉民被推薦為縣級模範父親；今天他表示，給妻子穩定的家庭生活，給孩子良好的求學環境，退休後幫忙照顧孫子讓兒子和媳婦無後顧之憂，就是他自認應該做好的父親職責。

永靖鄉公所今天照例在婚宴會館表揚模範父親，同時表揚特優村長、績優民政人員、111年度績優調解委員。全鄉24村推舉36名模範父親，鄉公所收到各界贈送模範父親的禮品有獎牌、中堂，鄉公所送大型行李箱希望好爸爸旅行歡度人生。

永靖鄉縣級模範父親張偉民是永西村長胡耿銘的得力助手；胡耿銘說，張偉民有宗教信仰，平日和妻子張素雯樂善好施、熱心公益，本來請他擔任鄰長被婉拒，再三拜託總算首肯，為永西村平添生力軍。

張偉民72歲，先前和妻子白手起家經營鞋模刀具製造廠，為了照顧家庭他放棄西進，結束工廠生意後改為務農。他說，身為丈夫就要好好做事業給妻子無憂的生活，早年他沒辦法升學，國小畢業就「出社會」，升格當爸爸之後重視孩子教育，把兩名兒子都送到員林求學，自己出任家長委員會委員關心學校事務，孩子長大都沒接手他的工廠但各有發展並結婚生子，現在他幫忙「顧孫」給年輕人拚事業以盡到父親職責。

彰化縣永靖鄉各界表揚模範父親，贈品豐富。記者簡慧珍／攝影
彰化縣永靖鄉各界表揚模範父親，贈品豐富。記者簡慧珍／攝影

爸爸 行李箱 結婚 員林 父親節

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