扛起家計做到3件事 彰化永靖鄰長當選縣級模範父親

父親節前夕各地忙著表揚模範父親，彰化縣永靖鄉模範父親張偉民被推薦為縣級模範父親；今天他表示，給妻子穩定的家庭生活，給孩子良好的求學環境，退休後幫忙照顧孫子讓兒子和媳婦無後顧之憂，就是他自認應該做好的父親職責。

永靖鄉公所今天照例在婚宴會館表揚模範父親，同時表揚特優村長、績優民政人員、111年度績優調解委員。全鄉24村推舉36名模範父親，鄉公所收到各界贈送模範父親的禮品有獎牌、中堂，鄉公所送大型行李箱希望好爸爸旅行歡度人生。

永靖鄉縣級模範父親張偉民是永西村長胡耿銘的得力助手；胡耿銘說，張偉民有宗教信仰，平日和妻子張素雯樂善好施、熱心公益，本來請他擔任鄰長被婉拒，再三拜託總算首肯，為永西村平添生力軍。