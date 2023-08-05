台灣Q彈手打蕎麥麵新紀元 專用教室今二林鎮啟用

全台第一個手打蕎麥麵教室今天在彰化縣二林鎮開張，二林鎮農會、二林斗苑休閒農業區發展協會邀請日本五段級蕎麥師傅示範製作蕎麥麵，未來繼續和「日本全麵協」合作，將開辦課程朝向建立檢定專業認證的制度推廣手打蕎麥麵。

台灣的蕎麥種植面積很少，集中在兩縣市，彰化縣二林鎮種蕎麥面積約40公頃，在全台名列前茅，年產量最高48噸，二林鎮農會保證收購開發多種食品之外，2016年起禮聘日本手打蕎麥麵資深師傅山本剛等人來台技術指導，並牽線成立手打蕎麥麵教室，找二林斗苑休閒農業區發展協會合作經營。

「二林鎮農會推廣蕎麥長達40年，一路走來很辛苦。」二林鎮農會總幹事邱士平說，早年蕎麥被二林人當作養鳥飼料，扭轉觀念不容易，經過歷任鎮農會鍥而不捨推廣這是健康糧食，透過日本全麵協對台窗口山本剛居間媒合，多次和多位師傅到二林產業推廣活動暨蕎麥文化季展演，廣受民眾歡迎，在這契機下農委會、縣政府、二林鎮農會輔導休區協會規畫二林手打蕎麥麵教室，總算今天啟用。

副縣長林田富、農會總幹事邱士平、鎮長蔡詩傑、立法委員謝衣鳯等人共同主持二林蕎麥麵教室啟用揭牌開幕典禮，隨後山本剛、大田卓兩位手打蕎麥麵師傅示範，經過熟練製作，每根蕎麥麵長度厚薄一致，就像機器切出來但多了彈性手感，現煮Q彈好吃。蕎麥麵教室採預約制，開放10人以上付費使用，供應器材和原料，二林鎮農會和休區協會將規畫製作課程，建立檢定認證制度。