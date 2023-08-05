影／豪雨炸襲台中海線 道路、農路快分不清
卡努颱風遠離，受西南風影響，暴雨狂襲中南部，今天一早台中市大甲區及外埔區部分路段因豪雨宣洩不及，水淹過一個輪胎高，甚至道路與農田都快分不清楚，警方立即擺放交通錐，提醒用路人注意。立法院副院長蔡其昌勘災指出，市府應採取緊急搶救措施，他也協調中央水利署及農水署，進行灌溉溝渠安全。
台中市外埔區中山長生路口往外埔方向，一早因強降雨積水，造成道路與一旁農田齊高，用路人若不注意，可能會跌進田內；大甲警分局外埔所警方在雙向積水起始點擺放交通錐，提醒用路人注意；下午該處積水已消退。
蔡其昌表示，今早有民眾反映，大甲、外埔部分地區傳出淹水災情，他要求市政府應採取緊急搶救措施，排除淹水狀況，他也將協調中央水利署及農水署，協助疏通及維護灌溉溝渠安全，若需要緊急抽水，立刻支援抽水設備。
大甲區幸福里里長林晨彬說，長安路、東明路等路段遇暴雨就淹水，里民每逢雨季就要擔憂淹水問題，徹夜難眠，感謝蔡其昌先前辦理會勘，改善幸福里內的排水系統，解決逢雨必淹的狀況。
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