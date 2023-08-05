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影／梨山水蜜桃遇雨落果 果農悲：搶收沒路送下山全爛光

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
現值梨山高經濟作物水蜜桃產季，遇上強勢風雨，造成水蜜桃落果、水傷，受損率相當高。圖／台中市和平區公所提供
現值梨山高經濟作物水蜜桃產季，遇上強勢風雨，造成水蜜桃落果、水傷，受損率相當高。圖／台中市和平區公所提供

現值台中市梨山高經濟作物水蜜桃產季，卻接連遇上杜蘇芮與卡努颱風，強風雨勢造成水蜜桃落果、水傷，農民搶收水蜜桃卻因中橫便道與南投道路封閉，無法及時運下山；果農感嘆，水蜜桃無路送下山，只能放著爛，血本無歸。立委江啟臣今已通知相關單位，將安排實地會勘，爭取補助。

和平區梨產銷班第19班班長汪煥洲指出，水蜜桃園才收成一半，受颱風外圍環流風雨影響，約1/4水蜜桃落果與水傷，果園地面都是被風雨吹落的水蜜桃，且後續水傷會更多，就怕售出後水蜜桃品質不佳，打壞招牌。

另名果農感概，之前搶收水蜜桃讓貨運業者送下山，遇到北北基放颱風假，貨運業者也休，整車水蜜桃悶在車上一天，翌日上班再送到顧客手中，水蜜桃早被悶爛，農民接到顧客抱怨電話，能賠一顆是一顆，相當無奈。

現在中橫便道與南投道路不通，徐姓果農指出，搶收在倉庫的水蜜桃運不下山，水蜜桃遇雨果肉吸水，走宜蘭運到南部耗時2天，就怕水蜜桃出水變質，果農不敢配送，只好整堆放著等爛，血本無歸。

立委江啟臣表示，一早接獲農民陳情，已反映給相關單位，安排實地會勘爭取相關協助、救助，後續持續觀察農損狀況，也請農民朋友採收務必注意安全。

現值梨山高經濟作物水蜜桃產季，遇上強勢風雨，造成水蜜桃落果、水傷，受損率相當高。圖／台中市和平區公所提供
現值梨山高經濟作物水蜜桃產季，遇上強勢風雨，造成水蜜桃落果、水傷，受損率相當高。圖／台中市和平區公所提供
現值梨山高經濟作物水蜜桃產季，遇上強勢風雨，造成水蜜桃落果、水傷，受損率相當高。圖／台中市和平區公所提供
現值梨山高經濟作物水蜜桃產季，遇上強勢風雨，造成水蜜桃落果、水傷，受損率相當高。圖／台中市和平區公所提供
現值梨山高經濟作物水蜜桃產季，遇上強勢風雨，造成水蜜桃落果、水傷，受損率相當高。圖／台中市和平區公所提供
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現值梨山高經濟作物水蜜桃產季，遇上強勢風雨，造成水蜜桃落果、水傷，受損率相當高。圖／台中市和平區公所提供

農民 颱風 江啟臣

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