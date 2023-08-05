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下雨天出門就對了 彰化親子闖闖市集3童抽中小哈雷
彰化縣兒童藝術節親子闖關市集今天員林演藝廳戶外廣場熱鬧展開，雖然天空飄雨，擋不住小朋友想騎「警察叔叔的小哈雷」夢想，網路報名的150名兒童一早就來報到，還有現場參觀忍不住躍躍欲「騎」的小朋友，讓體驗氣氛相當熱烈。
文化局舉辦兒童藝術節親子闖關市集，彰化縣警察局和保護少年婦幼協進會配合辦理「美好彰化 青春飛揚」系列宣導活動，設置「打彈珠」闖關遊戲、騎乘小型警用哈雷機車體驗和犯罪預防宣導等活動，騎乘小哈雷事先開放網路報名，不到兩天額滿，今天兒童滿懷興奮和家長冒雨報到。
警察局準備遙控玩具車、親子太陽傘、藍芽喇叭等450件宣導品，第一大獎是3輛小哈雷電動機車，縣長王惠美抽出幸運兒，3名得獎兒童在父母懷裡笑得非常開心。其中一名得獎兒童的家長興奮地表示，出門前看到下雨仍決定照樣參加，真是來對了。王惠美說，縣政府和警察局在暑假期間舉辦各種活動就是培養兒少和青年有良好嗜好，不要涉足不正當場所，警察局執行青春專案期間會加強執行青少年保護工作，讓青少年平安過暑假。
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