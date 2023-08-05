快訊

中華電信月付157元起！電信4雄4G上網超殺資費搶客 輕重度選擇一次看

福原愛刻意選在日本打官司？日司法潛規則對江宏傑很不利

獨／外役監修法為他「量身打造」 李清福出獄4月曝現況

五權西路銜接國1裝智慧化號誌 紓緩車潮節省3分鐘車程

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市府交通局在中清路、台灣大道、五權西路、環中路導入智慧化動態號誌系統。圖／台中市交通局提供
台中市府交通局在中清路、台灣大道、五權西路、環中路導入智慧化動態號誌系統。圖／台中市交通局提供

台中市交通局於中清路、台灣大道等68處主要道路口，導入智慧化動態號誌系統，改善尖峰時段的壅塞交通，以五權西路為例，用路人自美術館經五權西路上國1南屯交流道，車流最多可節省約3分鐘車程，今年規劃新增大雅交流道周邊等45處，全市將有113處智慧化動態號誌系統，依即時交通狀況調整紅綠燈時間，讓用路人能少停等1至2次紅燈。

交通局長葉昭甫指出，台中市易壅塞路段多為與高快速公路連結的主要幹道，例如中清路、台灣大道、五權西路臨近國道交流道路段，平假日常發生常態性交通壅塞。

為提升台中市主要幹道行車效率，交通局自2017年起陸續於國道大雅、台中與南屯交流道周邊路網及中清路、五權西路、台灣大道建置智慧化動態號誌系統，系統可依據各方向車流量即時計算，分配適當綠燈秒數，減少停等紅燈次數與旅行時間，進而增加整體道路運作績效。

葉昭甫表示，智慧化動態號誌系統有效提升幹道車流續進效率，實測五權西路系統建置上線至今，用路人自國立台灣美術館行經五權西路上國1南屯交流道方向，車流最多可以節省約3分鐘車程，車程縮短，預估每年能節省10萬公升汽油，相當於汽車環台1164次，估計碳排放每年可減少26萬公斤，相當於台中火力發電廠一組燃煤機組停止運作80分鐘，或26公頃造林吸碳量，達到節能減碳的效益。

交通局指出，台中市近年來已在中清路、台灣大道、五權西路、環中路等68處主要道路路口導入智慧化動態號誌系統，讓民眾開車更順暢，今年預計增加環中東路(松竹-太原匝道)周邊路口、大雅交流道周邊路口等45處主要道路路口建置，全部完成後，台中市預計會有113處，因應時段、路口間距、車流量等變化，將綠燈時間適切配置，運用智慧交控，明顯增加通行效率。

五權西路導入智慧化動態號誌後，用路人約能減少車程時間約3分鐘。圖／台中市交通局提供
五權西路導入智慧化動態號誌後，用路人約能減少車程時間約3分鐘。圖／台中市交通局提供

台中市

延伸閱讀

中市府暑假加強稽查違法白牌車 違法營業重罰10萬又扣牌

中捷運輸工程科人力爆少三分之一 中市府：多半轉公職

因應物價油價 中市計程車新費率8月1日上路

獲交通部補助百輛 台中市電動公車將達408輛

相關新聞

彰化北斗鎮長補選今投票 預估拿下4千票應穩當選

彰化縣北斗鎮長補選今天投票，這次有5人參選，被在地稱為史上最激烈，選務人員原本預估投票率可衝到5成，沒想到今天下雨，恐怕...

影／暴雨狂下748毫米 仁愛鄉路塌、土石流 居民徹夜未眠

南投縣仁愛鄉遭超大豪雨侵襲，全鄉爆發多處土石流、崩塌，全鄉如一個個被切割的孤島，昨夜不少居民沒水沒電，住在緊急安置中心，...

五權西路銜接國1裝智慧化號誌 紓緩車潮節省3分鐘車程

台中市交通局於中清路、台灣大道等68處主要道路口，導入智慧化動態號誌系統，改善尖峰時段的壅塞交通，以五權西路為例，用路人...

卡努颱風外圍環流雨勢挹注 德基水庫水情近9成滿

持續受卡努颱風外圍環流影響，中部山區雨量驚人，德基水庫昨日水量上升1.62%，蓄水率達89%，已逼近9成。大甲溪發電廠表...

中市9.8萬人沒有自來水 占比3.48％六都最高

台中市有將近9.8萬人沒有自來水可用，占比約3.48％六都最高，議員批評市府應積極籌編預算，辦理自來水延管工程，解決自來...

盼20年 中科西南向聯外道開通

台積電中科二期擴廠拚明年開工，台中市民昨喜迎中科西南向聯外道路通車，從中科跨越台灣大道銜接中興路，中科上班族及西屯、龍井...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦