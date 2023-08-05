五權西路銜接國1裝智慧化號誌 紓緩車潮節省3分鐘車程

台中市交通局於中清路、台灣大道等68處主要道路口，導入智慧化動態號誌系統，改善尖峰時段的壅塞交通，以五權西路為例，用路人自美術館經五權西路上國1南屯交流道，車流最多可節省約3分鐘車程，今年規劃新增大雅交流道周邊等45處，全市將有113處智慧化動態號誌系統，依即時交通狀況調整紅綠燈時間，讓用路人能少停等1至2次紅燈。

交通局長葉昭甫指出，台中市易壅塞路段多為與高快速公路連結的主要幹道，例如中清路、台灣大道、五權西路臨近國道交流道路段，平假日常發生常態性交通壅塞。

為提升台中市主要幹道行車效率，交通局自2017年起陸續於國道大雅、台中與南屯交流道周邊路網及中清路、五權西路、台灣大道建置智慧化動態號誌系統，系統可依據各方向車流量即時計算，分配適當綠燈秒數，減少停等紅燈次數與旅行時間，進而增加整體道路運作績效。

葉昭甫表示，智慧化動態號誌系統有效提升幹道車流續進效率，實測五權西路系統建置上線至今，用路人自國立台灣美術館行經五權西路上國1南屯交流道方向，車流最多可以節省約3分鐘車程，車程縮短，預估每年能節省10萬公升汽油，相當於汽車環台1164次，估計碳排放每年可減少26萬公斤，相當於台中火力發電廠一組燃煤機組停止運作80分鐘，或26公頃造林吸碳量，達到節能減碳的效益。