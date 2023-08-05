彰化北斗鎮長補選今投票 預估拿下4千票應穩當選

彰化縣北斗鎮長補選今天投票，這次有5人參選，被在地稱為史上最激烈，選務人員原本預估投票率可衝到5成，沒想到今天下雨，恐怕影響投票率，選務人員預估投票率應在4成5，也推算若開票後候選人能先拿下4千票，應該就是穩當選。

北斗鎮長補選的選舉人數共2萬7105人，看似一場地方選舉，但被視為下屆總統選舉的風向球，格外引人注目，彰化縣選委會副總幹事邱錦模說，當初選在8月5日投票有考量到在父親節前夕的周末，能提高返鄉投票的意願。

這次有5名候選人，包括民進黨提名前議員江熊一楓，前鎮長洪參民是司法正義黨推薦，其餘三人屬無黨籍，包含前鎮長、李玄在之妻楊麗香代夫出征，第三度參選的北斗國中家長會榮譽會長顏宏霖、開業獸醫師林政興，大多長期深耕地方，各有擁護者。

今天投票時間到下午4點止，邱錦模表示，這次在北斗鎮共設有30個投開票箱，若開票過程順利，預計6點左右當選人就會明朗。