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國慶焰火 改到台中中央公園

聯合報／ 記者余采瀅林佩均／台中報導
今年國慶焰火昨拍板移師台中中央公園施放。圖／台中市政府提供
今年國慶焰火昨拍板移師台中中央公園施放。圖／台中市政府提供

今年國慶焰火原已決定在台中梧棲漁港施放，但國防部等單位場勘發現，梧棲港周邊已有中油油槽、石化廠，連原本的觀景台都已改建成三井Outlet，且漁民反映布置焰火期間禁止船隻出入將嚴重影響作業，國慶籌備委員會經評估討論，昨天拍板移師台中中央公園施放。

台中市曾於2002年及2014年承辦國慶焰火，地點皆選在梧棲漁港。今年國慶焰火原擇定在梧棲漁港施放，但因周邊設施現況與9年前大不同，漁港附近有中油油槽、石化廠，可能有安全疑慮，擬移師清泉崗機場麗寶樂園、中央公園擇一施放。

台中海線民代建議，若不在梧棲漁港施放，仍應放在海線的清泉崗、大肚山周邊，但因清泉崗有軍民共用機場，施放焰火期間可能要暫時停飛，影響層面大；可容納10、20萬人的麗寶樂園雖也是考慮地點之一，但國慶焰火絕少在市區施放；中央公園占地67.34公頃，落焰區安全範圍足夠，且交通便利，更曾舉辦跨年煙火、燈會等活動，最後中選。

國慶焰火移師市區中央公園，勢必影響海線觀光商機，也讓海線住宿業者大嘆「可惜」。旅宿業說，當初規劃在梧棲漁港可謂地方盛事，飯店業者都興奮規劃相關住宿旅遊方案，如今改到市區，只剩下2個月，很多活動方案要趕快調整。

震大金鬱金香酒店表示，活動雖不在海線舉辦，但國慶焰火每年吸引上萬人次造訪，屆時市區住宿應會溢出。海線伴手禮張姓業者則難掩失望說，好不容易盼來了國慶焰火，卻曇花一現，令人失落。

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