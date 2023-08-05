中市9.8萬人沒有自來水 占比3.48％六都最高

台中市有將近9.8萬人沒有自來水可用，占比約3.48％六都最高，議員批評市府應積極籌編預算，辦理自來水延管工程，解決自來水裝設問題，提升普及率。台中市經發局表示，台中市幅員廣大，城鄉地理環境迥異，市府持續爭取中央補助延管經費。

民進黨議員陳雅惠說，台中市自來水供水普及率從2018年95.86％，逐年上升至2022年96.52％，仍有97935人喝地下水，占比3.48％六都最高；議員質疑，地下水的水質沒保障，讓市民喝乾淨的水有這麼困難？要求加速改善，保障居民用水安全。

根據審計報告，台中市無自來水人口數、占比最高，其次為高雄市8.7萬人、3.21％；桃園市5.8萬人、2.58％；新北市8.3萬人、2.1％；台南市1.7萬人、0.95％；台北市有4465人、0.18％。

台中市經發局表示，台中市幅員廣大，尤其新社、和平等偏遠山區，管線不易裝設，延管費用高，為改善無自來水地區民眾用水需求，市府積極爭取水利署補助自來水延管經費，以提升普及率。

經發局表示，市府從2019年至2023年爭取前瞻建設補助，獲核定1.9億元補助，2023年已爭取2件、共1353.6萬元核定經費，辦理簡易自來水改善工程，受益戶數為130戶；市府每年編列600萬元經費，布建簡易自來水系統，改善偏遠地區民生用水需求。