竹山、投市、草屯三大熱區 南投長者車禍死傷414人

南投縣高齡人口超過20%，高齡事故頻傳，今年1到5月高齡者路口死亡8人、受傷人數406人，老人交通意外高風險熱區為竹山鎮、南投市、草屯鎮。縣府派出交通志工「路老師」，教導老人家交通安全規則，利用手勢指揮等技巧，減少老人路口交通事故。

南投市中興路6月有名80多歲阿嬤，未注意紅燈橫越馬路，機車騎士緊急煞車摔傷。類似車禍事故層出不窮，南投縣已成超高齡社會，老人交通安全問題多。

南投縣新聞行政處表示，依交通部道安統計，南投縣今年1至5月，高齡者路口死亡8人，占30日內死亡人數16%；高齡者路口受傷406人，占受傷總人數的9.2%。

統計發現，高齡行人車禍主因為未依規定走行人穿越道、穿越道路未注意來車，未依標誌、標線、號誌或手勢指揮穿越道路，加上生理機能老化，發生交通事故的比例在所有年齡層偏高。

縣府分析高齡者交通事故最多鄉鎮，前3名依序是竹山鎮、南投市及草屯鎮，縣府選定16個里，各辦理3場交通安全宣導；交通志工「路老師」以有獎問答、體驗互動方式，提醒長輩高齡者車禍主因與安全用路觀念，過馬路要穿著明亮衣物，不要任意穿越道路、要走行人穿越道、注意轉彎車輛、電動代步器路權比照行人等。

縣府表示，多數高齡年長者對交通法規不熟悉，身體能力退化，警覺性低且不耐行走，透過交通安全引導，讓阿公、阿嬤注意路口，保護老人家行的安全。