台中歌劇院 「苦魯人生」下周封箱場

連續2年獲得台中傑出演藝團隊的刺點創作工坊，8月11日至13日在台中國家歌劇院中劇院推出經典作品「幕後傳奇－苦魯人生」，這是該劇近5年內的最後一次演出，引發粉絲搶票。

劇團表示，「苦魯人生」經歷10年打磨、5度改版重製，演出37場、累積2.7萬觀眾人次，被觀眾票選為近10年最喜歡的音樂劇之一；這次在歌劇院推出暫時封箱演出，加入限定的「場場驚喜，場場歡喜」企畫，每場次安排了特別設計，讓觀眾有更多驚喜。

劇團表示，還未看過本劇的觀眾，適合參加11日晚間初體驗場，12日下午場為應援歡唱場，適合看戲愛唱歌的觀眾，12日晚間場適合喜歡彩蛋的觀眾等；特殊企畫都不影響劇情走向；另邀請導演高天恒的另齣音樂劇「今晚，我想來點」演員宮能安參與演出。

劇團表示，「苦魯人生」以舞台劇幕後人員為主角，用荒謬、笑聲書寫幕後人員的血汗與淚水，講述小人物透過努力，與他人齊心合作呈現精采演出，致敬各行各業的基層人員，讓非相關科系與產業的觀眾，能夠更加了解劇場文化；本劇也被康軒文教列入全國國中藝文教材。表演售票連結：https://s.opentix.life/p/P9ff025be。