聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中歌劇院 「苦魯人生」下周封箱場

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導
音樂劇「苦魯人生」11至13日在台中國家歌劇院上演封箱場。圖／刺點創作工坊提供
音樂劇「苦魯人生」11至13日在台中國家歌劇院上演封箱場。圖／刺點創作工坊提供

連續2年獲得台中傑出演藝團隊的刺點創作工坊，8月11日至13日在台中國家歌劇院中劇院推出經典作品「幕後傳奇－苦魯人生」，這是該劇近5年內的最後一次演出，引發粉絲搶票。

劇團表示，「苦魯人生」經歷10年打磨、5度改版重製，演出37場、累積2.7萬觀眾人次，被觀眾票選為近10年最喜歡的音樂劇之一；這次在歌劇院推出暫時封箱演出，加入限定的「場場驚喜，場場歡喜」企畫，每場次安排了特別設計，讓觀眾有更多驚喜。

劇團表示，還未看過本劇的觀眾，適合參加11日晚間初體驗場，12日下午場為應援歡唱場，適合看戲愛唱歌的觀眾，12日晚間場適合喜歡彩蛋的觀眾等；特殊企畫都不影響劇情走向；另邀請導演高天恒的另齣音樂劇「今晚，我想來點」演員宮能安參與演出。

劇團表示，「苦魯人生」以舞台劇幕後人員為主角，用荒謬、笑聲書寫幕後人員的血汗與淚水，講述小人物透過努力，與他人齊心合作呈現精采演出，致敬各行各業的基層人員，讓非相關科系與產業的觀眾，能夠更加了解劇場文化；本劇也被康軒文教列入全國國中藝文教材。表演售票連結：https://s.opentix.life/p/P9ff025be

音樂劇 科系

延伸閱讀

不能錯過！《幕後傳奇－苦魯人生》暫時封箱站 演出倒數

音樂劇「勸世三姊妹」台中開賣秒殺後 彰化演庄頭版

揭劇場幕後血淚 音樂劇「苦魯人生」將上演封箱場

即將封箱！揭密劇場幕後音樂劇「苦魯人生」台中開演倒數

相關新聞

國慶焰火 改到台中中央公園

今年國慶焰火原已決定在台中梧棲漁港施放，但國防部等單位場勘發現，梧棲港周邊已有中油油槽、石化廠，連原本的觀景台都已改建成...

盼20年 中科西南向聯外道開通

台積電中科二期擴廠拚明年開工，台中市民昨喜迎中科西南向聯外道路通車，從中科跨越台灣大道銜接中興路，中科上班族及西屯、龍井...

竹山、投市、草屯三大熱區 南投長者車禍死傷414人

南投縣高齡人口超過20%，高齡事故頻傳，今年1到5月高齡者路口死亡8人、受傷人數406人，老人交通意外高風險熱區為竹山鎮...

台中歌劇院 「苦魯人生」下周封箱場

連續2年獲得台中傑出演藝團隊的刺點創作工坊，8月11日至13日在台中國家歌劇院中劇院推出經典作品「幕後傳奇－苦魯人生」，...

彰化大城潭墘國小活化 舉辦氣墊嘉年華

彰化縣大城鄉潭墘國小112學年起停招，引起地方反彈。縣府在潭墘校區成立特色遊學中心總部，一連12天舉辦「FUN暑假氣墊嘉...

台14線人止關仁愛橋路段 今晚9點起道路封閉

南投縣仁愛鄉受卡努颱風西南風影響，眉溪溪水暴漲，埔里工務段表示，台14線人止關仁愛橋路段目前仍在搶修，今晚9時前僅開放用...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦