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盼20年 中科西南向聯外道開通

聯合報／ 記者趙容萱／台中報導
台中市民眾昨天喜迎中部科學工業園區西南向聯外道路工通車。記者趙容萱／攝影
台中市民眾昨天喜迎中部科學工業園區西南向聯外道路工通車。記者趙容萱／攝影

台積電中科二期擴廠拚明年開工，台中市民昨喜迎中科西南向聯外道路通車，從中科跨越台灣大道銜接中興路，中科上班族及西屯、龍井、沙鹿民眾通勤，可縮短至少10分鐘塞車時間。市長盧秀燕說，聯外道路命名為西屯路四段，規畫20年終於通車。房地產業者表示，道路開通後，可望進一步帶動海線房價。

中科西南向聯外道路東起西屯路，從都會園路往西行，以陸橋跨越台灣大道後，銜接往海線的特五號道路（中興路）；總長度2074公尺、寬40公尺，總經費21億元。

盧秀燕說，中科園區開園後，市府從2003年規畫西南向聯外道路，歷經5任首長終於完工，造價太高，市府財政困難，自有稅收不夠，自籌14億元、內政部營建署補助7億元興建。

盧指出，這條道路牽涉到中科就業人口通勤，也攸關西屯、龍井、沙鹿等地民眾交通與經濟發展，她上任後編列經費，感謝議員支持，她本人親自主持開工、通車典禮。

總統府秘書長、前市長林佳龍昨發文表示，中科西南向聯外道路銜接龍井區中興路與西屯區西屯路，他擔任市長時，與當時的議長林士昌，排除萬難編列11.9億元用地拆遷補償費，啟動道路開闢第一步。

台中市建設局長陳大田說，此聯外道路通車後，可串連中科、台灣大道、向上路、國三龍井交流道等，以陸橋跨越台灣大道，可減緩通勤時段塞車問題，對中科、市區往海線交通更便利，也可帶動發展。

全球居不動產情報室總監陳炳辰認為，西屯路四段通車對海線房市是一大助力，加上光田綜合醫院向上院區預計明年中營運，未來捷運藍線規畫在台鐵沙鹿站共構，這些都能夠吸引台中市一線建商插旗台中海線地區推案。

台中市 塞車 盧秀燕

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