安全至上！國慶焰火拍板移師台中中央公園

睽違9年，112年國慶焰火回歸台中，國慶籌備委員會原規畫於梧棲漁港施放，因地方團體多次反映該址有安全疑慮，為使國慶焰火施放活動能滿足各界期待，慶籌會決定移師台中中央公園施放。

中央公園占地67.34公頃，是台灣最大的都會公園，交通便利，並曾舉辦跨年煙火、燈會等大型活動，市府對於施放區域的淨空、旅客觀賞動線、交通問題等，都有相關活動經驗，並持續整合各界觀光資源，串聯食、宿、遊、購、行強力行銷吸引國人到台中市消費，感受幸福宜居城市的優勢亮點與幸福魅力。