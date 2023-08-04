安全至上！國慶焰火拍板移師台中中央公園
睽違9年，112年國慶焰火回歸台中，國慶籌備委員會原規畫於梧棲漁港施放，因地方團體多次反映該址有安全疑慮，為使國慶焰火施放活動能滿足各界期待，慶籌會決定移師台中中央公園施放。
中央公園占地67.34公頃，是台灣最大的都會公園，交通便利，並曾舉辦跨年煙火、燈會等大型活動，市府對於施放區域的淨空、旅客觀賞動線、交通問題等，都有相關活動經驗，並持續整合各界觀光資源，串聯食、宿、遊、購、行強力行銷吸引國人到台中市消費，感受幸福宜居城市的優勢亮點與幸福魅力。
台中市府強調，這是台中近十年後再次舉辦國慶焰火，市府動員各局處力量，全力協助辦理國慶焰火籌備工作及配套措施，並與中央攜手合作，努力將今年的雙十焰火辦好，帶給全體國人全新感受，屆時歡迎全台民眾把握國慶雙十連假來台中欣賞國慶焰火，順道走訪台中、品嘗台中美食，感受台中這座城市的獨特魅力，並期盼活動能為台中市帶來擴散的邊際效益，創造台中的光榮。
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