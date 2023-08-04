馬祖服役遭炸傷左腿…替代役男照顧半癱退役國軍 暖心互動情如父子

台中市67歲李明春在馬祖服役時遭炸斷左腿，9年前中風，身體狀況亮紅燈；所幸內政部役政署安排具有醫藥背景役男定期訪視，現由役男蕭敬民協助，兩人互動情同父子，也讓李太太有喘息空間。蕭敬民說，照護過程與家屬互動，自己更有同理心與耐心看待身障者與照顧者。

內政部今在台中市清水區舉辦「112年役路相伴中區五縣市袍澤情深活動」，政務次長吳容輝到場關懷服役期間因公受傷退停役人員，並致贈慰問金。

吳容輝表示，「役路相伴」服務，12年來已有20個地方政府，遴派1230位替代役役男，投入7萬408服務人次，照顧140位受傷退伍(役)人員的生活，讓家屬得到喘息的時間，有需要的弟兄可以善加利用。

今天出席活動的替代役役男蕭敬民，中國醫藥大學藥學系畢業，今年到清水區公所服務，每周安排2天到李明春家中陪同外出復健、散步、閱讀書籍，並運用本身所學醫學專長，提供醫療建議加強復建。

蕭敬民說，每周有2天到李明春住家，陪李放鬆筋絡、聊天，也讓李太太有喘息機會，找回自已步調；蕭也說，藉由照顧身障者，自己更有同理心與耐心，對於未來投入醫療職場有所幫助。

內政部表示，考量照顧因公致身心障礙人員的家屬辛勞，2011年起，遴選具有醫療專長的替代役役男，提供協助陪同就醫復健、日常生活陪伴關懷等生活協助服務，改善弟兄生活品質，也減輕家屬照顧辛勞。

今日的座談活動，邀請服役期間受傷弟兄及家屬、保護弱勢團體代表、役政人員及替代役役男等約450人參加。