雨炸南投仁愛 道路變黃河、土石流灌民宅埋汽車

氣象局今天上午至下午陸續針對南投縣發布大雷雨警戒，其中以仁愛鄉降雨最多，多處道路坍方泥流、溪水暴漲，都達村道路更是變成「黃河」，土石流灌進2戶民宅、3輛汽車遭埋。

颱風卡努及外圍環流影響加上西南風增強，仁愛鄉雨勢驚人，統計2日凌晨0時至4日下午1時，南投縣仁愛鄉「仁愛」測站雨量達716.5毫米，排行全台第1名，仁愛鄉多條道路出現泥流，逢雨易坍的「投89線」力行產業道路多處坍方，還有貨車遭土石流掩埋半個車身。

仁愛鄉都達村道路出現大量泥水，隨著雨勢不停，道路彷彿變成滾滾「黃河」，土石流也侵入住家及淹沒路旁汽車，鄉公所初步統計2戶民宅遭土石流侵入、3輛汽車遭掩埋，災情嚴重；另外，霧社水庫洩洪至濁水溪加上降雨造成水位高漲逼近親愛橋面，縣府下令封橋。

由於塔羅灣溪水位高漲加上邊坡雨水不斷沖下，廬山溫泉區有溫泉會館大廳及停車場淹水，當地派出所表示，廬山溫泉區多處坍方，大多數遊客昨天撤離，目前僅剩少數業者留守，聯外道路台14線也有多處泥流。

縣府工務處表示，投89線31.8公里處先前進駐機具派往最近災害處，另組機具在53公里處往49公里處搶通，16.8公里處也有機具搶通；由於投83線、投85線、投71線也有多處災情需機具搶通，工務處加派機具依災害輕重順序作業，但因雨勢有危險性，請廠商努力協助。

縣府指出，投89線16.8、48公里處土石流無法通行、投83線1、7公里處土石流、投71線武界15.9公里處單線通行、投85線2.5、5.5公里等處土石坍方無法通行；另外，仁愛鄉南豐、親愛、春陽、精英村土石流紅色警戒，埔里鎮蜈蚣里、福興里土石流黃色警戒。