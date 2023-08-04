快訊

遭爆強吻、拍攝少女裸照 黃子佼今被搜索下午送北檢複訊

澳洲羽賽／麟洋配、楊肉盧晉級男雙4強 力拚冠軍賽會師

「饗 A Joy」加拿大生蠔下架！傳鎘超標邊境遭攔　業者：日本生蠔較受歡迎

雨炸南投仁愛 道路變黃河、土石流灌民宅埋汽車

中央社／ 南投縣4日電
中央氣象局4日陸續針對南投縣發布大雷雨警戒，仁愛鄉多處道路坍方、出現泥流，都達村甚至有汽車遭土石流掩埋半個車身。 中央社（民眾提供）
中央氣象局4日陸續針對南投縣發布大雷雨警戒，仁愛鄉多處道路坍方、出現泥流，都達村甚至有汽車遭土石流掩埋半個車身。 中央社（民眾提供）

氣象局今天上午至下午陸續針對南投縣發布大雷雨警戒，其中以仁愛鄉降雨最多，多處道路坍方泥流、溪水暴漲，都達村道路更是變成「黃河」，土石流灌進2戶民宅、3輛汽車遭埋。

颱風卡努及外圍環流影響加上西南風增強，仁愛鄉雨勢驚人，統計2日凌晨0時至4日下午1時，南投縣仁愛鄉「仁愛」測站雨量達716.5毫米，排行全台第1名，仁愛鄉多條道路出現泥流，逢雨易坍的「投89線」力行產業道路多處坍方，還有貨車遭土石流掩埋半個車身。

仁愛鄉都達村道路出現大量泥水，隨著雨勢不停，道路彷彿變成滾滾「黃河」，土石流也侵入住家及淹沒路旁汽車，鄉公所初步統計2戶民宅遭土石流侵入、3輛汽車遭掩埋，災情嚴重；另外，霧社水庫洩洪至濁水溪加上降雨造成水位高漲逼近親愛橋面，縣府下令封橋。

由於塔羅灣溪水位高漲加上邊坡雨水不斷沖下，廬山溫泉區有溫泉會館大廳及停車場淹水，當地派出所表示，廬山溫泉區多處坍方，大多數遊客昨天撤離，目前僅剩少數業者留守，聯外道路台14線也有多處泥流。

縣府工務處表示，投89線31.8公里處先前進駐機具派往最近災害處，另組機具在53公里處往49公里處搶通，16.8公里處也有機具搶通；由於投83線、投85線、投71線也有多處災情需機具搶通，工務處加派機具依災害輕重順序作業，但因雨勢有危險性，請廠商努力協助。

縣府指出，投89線16.8、48公里處土石流無法通行、投83線1、7公里處土石流、投71線武界15.9公里處單線通行、投85線2.5、5.5公里等處土石坍方無法通行；另外，仁愛鄉南豐、親愛、春陽、精英村土石流紅色警戒，埔里鎮蜈蚣里、福興里土石流黃色警戒。

土石流 溫泉

延伸閱讀

高雄桃源區土石流紅色警戒 市府強制撤離55人

影／卡努雨量驚人 累積雨量1到7名都在這裡...災情慘重

卡努颱風尾勁 投89線力行產業道路土石流中斷

影／南投仁愛鄉連夜豪大雨 廬山一家溫泉會館地下室淹大水

相關新聞

影／台14甲線變滾滾黃流 清境農場緊急休園疏散住客

卡努颱風來襲，南投清境農場雖然不在警戒範圍內，但受外圍環流影響，仁愛鄉山區持續降下豪大雨，一時間不僅讓清境農場多處淹水，...

雨炸南投仁愛 道路變黃河、土石流灌民宅埋汽車

氣象局今天上午至下午陸續針對南投縣發布大雷雨警戒，其中以仁愛鄉降雨最多，多處道路坍方泥流、溪水暴漲，都達村道路更是變成「...

馬祖服役炸傷左腿 替代役男照顧半攤退役國軍情如父子

台中市67歲李明春在馬祖服役時遭炸斷左腿，9年前中風，身體狀況亮紅燈；所幸內政部役政署安排具有醫藥背景役男定期訪視，現由...

中市9.8萬人無自來水可用六都最高 中市府：持續爭取中央補助

台中市仍有近9.8萬人沒有自來水可用，占比3.48％，居六都最高。民進黨市議員陳雅惠要求市府積極籌編預算，辦理自來水延管...

南投高齡者車禍死傷達400多人 事故前三鄉鎮市在這裡

南投縣今年1到5月高齡者路口死亡8人，受傷人數406人，最常發生的鄉鎮依次是竹山鎮、南投市、草屯鎮，成為老人交通意外高風...

彰化市延平公園停車場預計9月完工 居民憂遮蔭休息區不足

彰化市延平公園地下停車場2021年底開工，目前工程進度近9成，已進行地上景觀及遊憩設施等工項，居民現已可見相關設施外觀，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦