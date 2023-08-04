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影／辛苦了！台電人員全身濕透 挺進梨山搶修27戶拚復電

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台電人員到中橫便道3.9公里處土石坍方處，查看電桿損壞狀況。圖／台電提供
台電人員到中橫便道3.9公里處土石坍方處，查看電桿損壞狀況。圖／台電提供

氣象局今天中午11點半解除中颱卡努海上颱風警報，但外圍環流替台中市山區帶來雨勢強風，台8線67.5K處斷電，造成1183戶停電，所幸台電人員於1分鐘內修復供電；今早中橫便道3.9K處坍方，造成27戶停電，台電人員冒雨搶修，公路總局預估需3天搶通道路，目前尚無法供電。

台電表示，台中梨山地區每到颱風來臨期間，是台電台中區處所特別關注的搶修地點之一，此次卡努颱風來襲，台中山區陸續下起豪大雨，台8線多處因路樹倒塌壓倒電線、電桿。

昨晨3點39分，台8線67.5K處轉勝利路因強勁風雨，共計1183戶瞬間斷電，所幸台電人員已上山待命立即搶修，並於48秒後順利恢復供電。今天上午，台電人員持續派員復舊高壓線路、扶正電桿，進一步檢視確保供電安全無虞。

今早7點15分，中橫便道3.9公里處大面土石坍方，中橫便道雙線預警性封閉，公路總局谷關工務段評估，需要3天時間搶通道路；台電表示，該處坍方造成2支電桿損壞，27戶大梨山地區住戶與農業用電斷電，須等道路搶通，才能進場修復電桿供電。

台電指出，搶修工程持續進行，但因高山地區風勢強勁雨量驚人，維修人員就算穿著工程帽、雨衣、雨鞋上場，衣服也全身濕透。

台電人員冒著強勁風雨挺進梨山地區，搶修電桿恢復供電。圖／台電提供
台電人員冒著強勁風雨挺進梨山地區，搶修電桿恢復供電。圖／台電提供
台電人員冒著強勁風雨挺進梨山地區，搶修電桿恢復供電。圖／台電提供
台電人員冒著強勁風雨挺進梨山地區，搶修電桿恢復供電。圖／台電提供
台電人員到中橫便道3.9公里處土石坍方處，查看電桿損壞狀況。圖／台電提供
台電人員到中橫便道3.9公里處土石坍方處，查看電桿損壞狀況。圖／台電提供

台電 卡努颱風 中橫

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