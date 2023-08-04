媽媽市長喊委屈？民進黨團：台中市民才委屈
前瞻預算分配是否公平引發關注，台中市長盧秀燕在臉書上直呼「台中真的委屈了」，前瞻預算地方補助22個縣市，總共5358億，台中分配到228億元，六都倒數第2名，台中人真的很委屈、很心酸，對此民進黨立院黨團上午大動作舉行記者會回應，表示盧秀燕在擔任立委時，對於前瞻基礎建設計畫的預算有阻擋，現在換了位置換了腦袋，也反問盧市長，她是覺得自己很委屈，是執行上委屈？還是中央政府欺負她？或是台中市民很委屈？民進黨團幹事長劉世芳表示，台中藍線從規畫開始，歷經前市長林佳龍和現任市長盧秀燕，行政院內閣蘇貞昌和陳建仁，為什麼仍有這麼多爭議，半年前台中市立委也跟陳建仁提到，要聽取台中的人聲音，希望台中藍線爭議趕快處理結束，並痛批盧秀燕上任1684天，一條藍線搞不定，委屈的是台中市民，一開始藍線預算981億，結果暴增為1615億，交通部要求台中市政府說明，但也沒有說明，而暴增的原因就是改車站、改路線，以及高架變地下、地下變高架，盧秀燕市長說明白了嗎？
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