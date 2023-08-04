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影／台14甲線變滾滾黃流 清境農場緊急休園疏散住客
卡努颱風來襲，南投清境農場雖然不在警戒範圍內，但受外圍環流影響，仁愛鄉山區持續降下豪大雨，一時間不僅讓清境農場多處淹水，大量的山洪更是傾注灌入台14甲線上，水勢沿道路一路而下，讓公路變成滾滾洪流的小河，清境農也宣布今天同步休園，安全撤離住客下山外，並請遊客務必自行評估旅途安全。
清境副場長王仁助指出，卡努颱風來襲，但山區不只起霧還下雨，原本整體住房率不到兩成五，昨天一度還是有400多名遊客，照樣撐傘、穿雨衣入園看「綿羊秀」，但一場連夜的豪大雨，不只落雨沿山坡而下，造成農場辦公室處處形成小瀑布積水外，台14甲線道路更是變成水路難行，不得不上午緊急宣布休園。
公路總局表示，台十四甲線18.7公里翠峰往昆陽路段也因之前落石坍方，昨晚起於翠峰至大禹嶺路段，實施預警性封閉，台21線塔塔加路段，因6月分梅雨落石坍方，目前進行邊坡防護工程，建議用路人非必要避免進入山區道路，以確保自身安全。
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