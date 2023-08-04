影／台14甲線變滾滾黃流 清境農場緊急休園疏散住客

卡努颱風來襲，南投清境農場雖然不在警戒範圍內，但受外圍環流影響，仁愛鄉山區持續降下豪大雨，一時間不僅讓清境農場多處淹水，大量的山洪更是傾注灌入台14甲線上，水勢沿道路一路而下，讓公路變成滾滾洪流的小河，清境農也宣布今天同步休園，安全撤離住客下山外，並請遊客務必自行評估旅途安全。

清境副場長王仁助指出，卡努颱風來襲，但山區不只起霧還下雨，原本整體住房率不到兩成五，昨天一度還是有400多名遊客，照樣撐傘、穿雨衣入園看「綿羊秀」，但一場連夜的豪大雨，不只落雨沿山坡而下，造成農場辦公室處處形成小瀑布積水外，台14甲線道路更是變成水路難行，不得不上午緊急宣布休園。