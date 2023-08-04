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大甲溪下游注意！ 馬鞍壩滿水位10點40分壯觀排洪

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市馬鞍壩今已滿水位，將於10點40分排洪，請下游民眾注意，切勿靠近大甲溪，以維護自身安全。圖／讀者提供
台中市馬鞍壩今已滿水位，將於10點40分排洪，請下游民眾注意，切勿靠近大甲溪，以維護自身安全。圖／讀者提供

中颱卡努持續遠離台灣，台中市昨晚開始出現雨勢，中橫便道3.9公里處落石坍方，便道預警性封閉。今早梨山地區風雨不大，但下游谷關地區持續間歇性大雨，大甲溪發電廠表示，位於天冷、白冷的馬鞍壩已滿水位，將於10點40分排洪，請下游民眾注意，切勿靠近大甲溪，以維護自身安全。

大甲溪發電廠表示，受卡努颱風外圍環流影響，目前梨山地區風雨較小，但下游谷關地區雨勢強勁，目前德基水庫蓄水量達到86.3%，有效蓄水量16293.08萬立方公尺，但下游馬鞍壩已滿水位，將於今天上午10點40分執行馬鞍壩調節性放水，將開啟排洪門調節性放水。

大甲溪發電廠指出，馬鞍壩放流量由每秒8立方公尺逐漸加大至流量每秒300立方公尺，請大甲溪下游沿岸附近民眾注意，並盡速遠離河岸，以免發生危險。

卡努颱風 水庫

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