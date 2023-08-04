都放不到颱風假「台中宜居嗎？」引熱議 一張表看懂

一名網友在PTT以台中天氣比北部好，幾乎放不到颱風假，想問「台中是不是很適合居住？」引起熱議，有網友認為「就是太宜居才一堆人來」，也有網友提醒「除了空汙跟慶記，還有球棒隊」；內政部統計證實，台中市上半年淨遷入超過2.2萬人，不僅吸引中部，連其他五都人口也一併吸納，儼然成為「超級大磁鐵」。

內政部統計，中部地區包含台中市、苗栗縣、彰化縣、南投縣及雲林縣等5縣市人口遷移出現變化，除了彰化縣，今年上半年人口都是淨遷入的狀態(遷入人口大於遷出人口)，台中市淨遷入超過2.2萬人，以彰化遷入台中4899人最多，其次依序是南投2368人、雲林縣1442人、苗栗縣1433人。

「台中宜居」議題引起熱議，有網友認為「就是太宜居才一堆人來啊」、「不要再來擠了」，台中不只吸中部，台中也吸全六都；也有網友分析「雙北、桃園、新竹、台中實居遠大於戶籍，反觀台南、高雄實居遠少於戶籍」。

也有網友點出缺點，認為停車麻煩、沒車不方便、冬季空汙嚴重、「假日不適合，整個彰化人都擠上來」；也有網友認為「大眾運輸卡在一個要好不好、要壞不壞的地方」、「除了空汙跟慶記（子彈台語）還有球棒隊（指持球棒逞兇）」。