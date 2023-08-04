中市標線雨後脫落引發熱議…管線業者重畫 市府罰3萬

近日大雨滂沱，有民眾發現台中市中區成功路、三民路口的行穿線，大雨後大片剝落下來，還整片漂流到路邊，好像用紙糊上去的，引發熱議。議員黃守達表示，該景況太荒謬了，要求查出原因與改善，其他斑駁或破損標線，也應重新繪製或補強，確保行人安全。

負責畫設標線的欣中天然氣公司表示，行穿線是去年10月15日搶修完工後重新畫設，當時使用防滑材質，比較脆硬，不耐車輛重壓才剝落；已派員清除未剝落的行穿線，並重新畫線，以確保安全，造成不便深表歉意。中市府昨晚表示，將開罰欣中公司3萬元。

中區成功路、三民路口的行穿線，日前大雨滂沱中，被發現大片剝落、漂流，彷彿貼上去的。黃守達表示，該處有明顯重鋪的痕跡，經確認是管線廠商修復重新補繪的，但未採一般熱熔的繪設方式，導致標線「大片狀剝落」，要求立即改善，盤點其它已磨損不清的標線，並重新繪製，確保交通安全。

建設局表示，該處為欣中公司去年底辦理管挖工程後的車道修復作業，該公司獲報後昨已請廠商改善；針對各管線機關施工品質，建設局將現場查驗，若有缺失，依挖管條例要求14天改善完成，屆期未改善可裁罰3萬元以上、10萬元以下罰鍰。

交通局指出，經查該處行穿線為管線單位施工後須依規復原，但因非採一般熱熔標線處理，導致施工品質不佳，衍生標線脫落問題，市府已要求管線單位務必加強改善，避免類似情況再發生；市府也將進一步巡查各路段，若有類似情形將重新繪設，維護交通安全。