盧秀燕「拜託」 中捷藍線再爆攻防

中捷藍線再成政治攻防話題，台中市長盧秀燕前天「拜託」中央不要擱置或退回藍線報告，行政院副院長鄭文燦、前院長蘇貞昌先後表示沒有「卡」藍線，但經費增加6百多億，路線、車站調整應合理說明。藍營反駁，800多天報告不斷退回修正，應以行動支持建設，不要一再找理由搪塞。中市府表示，盼中央早日核定。

中捷藍線從前市長胡志強、林佳龍到現任市長盧秀燕第二任，目前綜合規畫報告已送進行政院審議，進入核定前最後一哩路。綜觀藍線規畫，路廊原本沿著台灣大道設計，後來路線轉入沙鹿市區，最後又改回原路線；台中車站市區段採地下化，原規畫在西屯區安和路段轉高架，後來又改為到龍井區才高架。

盧秀燕周二拋出中央可能又擱置或退回藍線綜規，打「悲情牌」拜託中央。蘇貞昌昨臉書發文表示，前院長賴清德任內核定可行性研究，原本經費981.49億元，他卸任時藍線總預算增為1615.14億元，多了633億元，站點、路線都修改，得審慎審查；中市府修改路線，經過特定政治人物的土地引起質疑，相關配套得釐清。

鄭文燦前天受訪說，中央支持藍線核定，但經費增加不是小數目，20處車站變動等，都需要合理說明；只要釐清經費、路線、車站等問題，盼實事求是面對。

國民黨立委參選人林家興說，藍線報告800多天不斷被退回，盧市府持續修正，希望蘇院長去現場看看，林佳龍版的路線徵收金額更龐大，路線穿過密集住宅區，難道蓋藍線沿線要拆民房、醫院嗎？

參選立委的藍營議員黃健豪說，鄭副院長若支持藍線，應該用核定的行動支持，藍線經費增加包含物價調整、土地徵收款等，市府都已經一再說明，不要再用相同的理由搪塞；民進黨執政7年，營建經費已暴漲，再拖下去只會更貴。

中市交通局表示，交通部審查已多次解釋路線、場站調整與經費增加原因，交通部通過綜規報告，希望行政院早日核定，可早日開工。