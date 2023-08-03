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社頭鄉生命紀念園區被視為風水寶地 將再擴建禮儀廳

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣社頭鄉第六公墓的「社頭鄉生命紀念園區」禮儀廳使用率極高，也成為社頭鄉公庫金雞母，為了提升服務，公所已提案擴建禮儀廳，社頭鄉長蕭浚二表示，希望最快明年動工。記者林宛諭／攝影
彰化縣社頭鄉第六公墓的「社頭鄉生命紀念園區」禮儀廳使用率極高，也成為社頭鄉公庫金雞母，為了提升服務，公所已提案擴建禮儀廳，社頭鄉長蕭浚二表示，希望最快明年動工。記者林宛諭／攝影

彰化縣社頭鄉第六公墓的「社頭鄉生命紀念園區」禮儀廳不僅服務在地鄉親，鄰近的員林市等外鄉鎮市民眾也會來治喪，使用率極高，也成為社頭鄉公庫金雞母，為了提升服務，公所已提案擴建禮儀廳，社頭鄉長蕭浚二表示，希望最快明年動工。

最近員林市與溪湖鎮等地為了興建禮儀廳都面對地方強力抗爭，由於缺少禮儀廳，不少員林市民眾都得到社頭鄉第六公墓的生命紀念園區禮儀廳治喪，由於佔地寬廣，規劃動線和停車方便，深受地方好評。

蕭浚二表示，公所2020年斥資5千萬在朝興村第六公墓打造5間禮儀廳及生命紀念園區，除了規劃有納骨塔位、也新設樹葬區，每年約可有千萬收入，但因使用率日益提升，已近飽和，公所今年再提案擴建，最近已經鄉代會表決通過，預計將再擴建10間禮儀廳。

社頭鄉代會主席陳慶福說，社頭鄉生命紀念園區在八卦山脈，被視為風水寶地，園區內土葬減少，以購買納骨塔位和使用禮儀廳民眾居多，禮儀廳的確有擴建需求，代表會也樂觀其成，畢竟治喪是人生必經之路，希望擴建後，能提供鄉親更好的服務。

蕭浚二說，公所近日已邀集鄉代、村長、禮儀社等討論擴建事宜，希望未來能提供更現代化、更完善的治喪環境，預計最快明年動工，而生命紀念園區所挹注到公所的財源，也可以用於社頭鄉其他建設，可說是一舉二得。

社頭鄉 員林

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