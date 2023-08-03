台中路口標線雨後整片剝落 天然氣業者修復品質不佳遭罰3萬元

台中中區成功路、三民路口行穿線，近日大雨後竟如紙糊般整片剝落、斑駁不堪；市議員黃守達痛批太荒謬，要求市府查出原因。中市府表示，該處因非採一般熱熔標線處理，欣中天然氣公司施工品質不佳，市府責令立即改善並開罰3萬元，並要求其加速改善完成。

中市府表示，已責令負責公司欣中天然氣，立即改善並開罰3萬元，市府將加強稽查「各國營事業」如水、電、瓦斯、電信及其他各管線單位施工，督導施工品質，落實公安與品質。

中市府說明，此案為欣中天然氣在去年底辦理管挖工程後的車道修復作業，路面修復完成後距今約半年時間，對於標線剝落情形，市府將依規開罰3萬元，要求欣中天然氣公司加速改善完成，維護交通安全。

黃守達說，標線對通行安全非常重要，也影響市容，應保持清晰完整，不應便宜行事。市府在工法上除要求廠商改善，也應盤點其它已磨損不清的標線，並重新繪製，確保交通安全。

交通局指出，經查該處行穿線為管線單位施工後須依規復原，但因非採一般熱熔標線處理，導致施工品質不佳，衍生標線脫落問題，市府已要求管線單位務必加強改善，避免類似情況再發生；市府也將進一步巡查各路段，若有類似情形將重新繪設，維護交通安全。