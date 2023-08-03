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中捷運輸工程科人力爆少三分之一 中市府：多半轉公職

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
中捷今年5月發生興富發吊臂掉落事件，是否造成出走潮？中捷表示離職率未提升，沒有差異。記者劉柏均／攝影
中捷今年5月發生興富發吊臂掉落事件，是否造成出走潮？中捷表示離職率未提升，沒有差異。記者劉柏均／攝影

台中捷運公司人員流動高，審計報告指出，去年離職人數達103人，比前年2021年增加32人，離職以維修技術人員最多，主因為薪資水準較同業低，招考報名人數也大幅下降。議員表示，公運處運輸工程科人力少1/3，不僅沒有科長，捷運藍線的承辦人也懸缺，市府應補足人力，不要影響捷運營運與推動交通建設。

中捷公司坦言，近兩年離職原因多為轉職，約有6成轉公職，將積極與市府爭取薪資待遇、其他津貼調整，精進福利，重視員工需求，藉此提高留任率並吸引人才，因應缺工現況。

交通局長葉昭甫說明，局內業務量大，也不少同仁商調回家鄉服務，導致人員異動快、流動量也大；現階段多數案採「專案管理」，透過民間專案顧問公司，提供同仁專業建議，分擔業務壓力，也盡量增加同仁認同感等誘因，降低流動率，也盼行政院主計總處支持，加速協助台中建設發展。

台中捷運人員流動率高，審計報告指出，去年度離職人數計103人，較2021年增加32人，增加約45.07%，其中以維修技術人員最多，主因為薪資水準較同業低，連招考報名人數也大幅下降，為確保捷運行車安全，建議檢討薪資待遇。

中捷今年5月發生興富發吊臂掉落事件，是否造成出走潮？中捷表示，2022年5至7月離職人數為22人，2023年同期間為23人，平均離職率分別為2.67%及2.75%，差異不大。

市議員江肇國、張家銨表示，據中市府交通局公捷處網站顯示，運輸工程科編制內職員為14名，至今仍有5職務未補，人力少1/3，負責捷運規畫的處室唱空城，指市府對捷運建設營運不用心。

江肇國、張家銨痛批，市府團隊口口聲聲說支持捷運藍線規畫，卻連基本的人力編制都無法滿足，如何讓基層公務員好好做事？根本就是市府讓台中市民受委屈了。

葉昭甫說，台中屬較新興直轄市，積極發展建設也提升市政業務量，公務員額不足，導致每位公務員業務分量加重，難免吃不消，也盼行政院主計總處支持，加速協助台中建設發展。

針對捷運藍線承辦人一事，葉昭甫說明，捷運藍線涉及市政機關眾多，是市府的大案，交通局為主要承辦，並由公捷處負責對口，並非僅有一位承辦人員負擔，不影響捷運藍線或其他路線業務推動。

中捷今年5月發生興富發吊臂掉落事件，是否造成出走潮？中捷表示離職率未提升，沒有差異。記者劉柏均／攝影
中捷今年5月發生興富發吊臂掉落事件，是否造成出走潮？中捷表示離職率未提升，沒有差異。記者劉柏均／攝影
台中捷運公司人員流動高，審計報告指出，中捷去年離職人數達103人，較前年增32人，其中又以維修技術人員最多，主因為薪資水準較同業低。記者劉柏均／攝影
台中捷運公司人員流動高，審計報告指出，中捷去年離職人數達103人，較前年增32人，其中又以維修技術人員最多，主因為薪資水準較同業低。記者劉柏均／攝影

台中捷運 離職 薪資

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