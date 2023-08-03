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溪頭新轉運站聯外道路太窄 許淑華喊話：中央不做明年縣府做

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
新的台灣好行溪頭線轉運站，年底將由彰化客運經營，但現有聯外道路僅7.5公尺，路寬不足致行車動線不暢。圖／台大實驗林提供
新的台灣好行溪頭線轉運站，年底將由彰化客運經營，但現有聯外道路僅7.5公尺，路寬不足致行車動線不暢。圖／台大實驗林提供

每年超過200萬遊客到溪頭旅遊，考量台灣好行溪頭線是熱門公車路線，疫情期間更在第一停車場商店街興建新的轉運站，但現有聯外道路僅7.5公尺，路寬不足致行車動線不佳，南投縣長許淑華率地方民代、鹿谷鄉長邱如平及客運業者一同會勘轉運站，認為確有改善必要，但所需經費一方面先向中央申請外，如無法順利爭取到營建署經費補助時，明年縣府也會在透過預算編列相關經費，提升轉運站交通動線。

台大實驗林表示，新的彰化客運轉運站位在第一停車場商店街的末端出口處，收費站聯外就是經米堤飯店接上縣道151線的道路，但道路僅7.5公尺，路寬不足將致未來大型台灣好行客運巴士的行車動線不暢，未來若南投縣政府及彰化客運願意共同出面改善道路邊坡拓寬，將同意配合工務單位的設計規劃。

南投縣長許淑華表示，溪頭是國人避暑遊憩首選，每年都會吸引許多民眾前來休閒遊憩，假日更是人潮絡繹不絕，除了自行開車外，台灣好行是重要的交通工具，民眾的利用率相當高，因此轉運站的功能相對重要，現勘後，相當支持該拓寬計畫，只是道路拓寬費用初估達1543萬元，數額相當大，縣府暫無相關預算可支應，為使改善計畫能盡早啟動，將一方面先從爭取營建署相關經費著手籌措。

許淑華強調，已指示縣府工務處與台大林管處詳細討論建立共識後，提出具體計畫方案爭取營建署經費進行拓寬改善，並就通盤檢討周邊環境做整體性規劃改善，如無法順利爭取到營建署經費補助時，明年縣府也會在透過預算編列相關經費，提升轉運站交通動線，另就周邊商家要求以及對於停車管理問題，委請邱鄉長召集商家討論出具體方案。

台灣好行溪頭線是熱門的公車路線，過去轉運站由員林客運經營，隨著遊客回流增加已不敷使用。本報系資料照片 記者黑中亮／攝影
台灣好行溪頭線是熱門的公車路線，過去轉運站由員林客運經營，隨著遊客回流增加已不敷使用。本報系資料照片 記者黑中亮／攝影
台灣好行溪頭線是熱門的公車路線，疫情期間已在第一停車場商店街興建新的轉運站，由彰化客運經營，預計下個月完工年底啟用。圖／台大實驗林提供
台灣好行溪頭線是熱門的公車路線，疫情期間已在第一停車場商店街興建新的轉運站，由彰化客運經營，預計下個月完工年底啟用。圖／台大實驗林提供

許淑華 溪頭

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