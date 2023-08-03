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荒謬！中市路口行穿線大雨後剝落漂走 議員批「好像用紙糊的」

聯合報／ 記者余采瀅黃寅／台中即時報導
台中中區成功路、三民路口的行穿線，大雨後竟大片剝落下來，還整片漂流到旁邊，標線斑駁不堪，議員黃守達前往勘查，要求查出原因與改善。圖／議員黃守達提供
台中中區成功路、三民路口的行穿線，大雨後竟大片剝落下來，還整片漂流到旁邊，標線斑駁不堪，議員黃守達前往勘查，要求查出原因與改善。圖／議員黃守達提供

近日大雨滂沱，有民眾發現台中中區成功路、三民路口的行穿線，大雨後大片剝落下來，還整片漂流到旁邊，標線斑駁不堪，好像用紙糊上去的，引發民眾熱議。議員黃守達表示，該景況太荒謬了，要求查出原因與改善，其他斑駁或破損的標線，也應重新繪製或補強，確保行人安全。

負責畫設標線的欣中天然氣公司行表示，行穿線是去年10月15日搶修完工後重新畫設，當時所使用的材質屬於防滑材質，因材質較為脆硬，不耐車輛重壓，因此產生剝落。接獲消息後，已立即派員前往清除未剝落行穿線，並重新畫線，以確保市民安全，造成民眾不便，深表歉意。

中區成功路與三民路口的行穿線，竟然隨著雨勢大片剝落漂流，彷彿貼上去的。黃守達表示，該處有明顯重新鋪設過的痕跡，經與市府確認，是管線廠商修復時，重新補繪的枕木紋行穿線，但因未採一般熱熔的繪設方式，才導致出現標線「大片狀剝落」的離譜情形。

黃守達說，標線對通行安全非常重要，也影響市容，應保持清晰完整，不應便宜行事。市府在工法上除要求廠商改善，也應盤點其它已磨損不清的標線，並重新繪製，確保交通安全。

建設局表示，該處為欣中公司去年底辦理管挖工程後的車道修復作業，該公司獲報後，今日下午已請廠商進場改善。針對各管線機關施工品質，建設局將現場進行查驗作業，若查有缺失，將依據挖管條例要求14天內務必改善完成，屆期未改善，可裁罰3萬元以上、10萬元以下罰鍰。

交通局指出，經查該處行穿線為管線單位施工後須依規復原，但因非採一般熱熔標線處理，導致施工品質不佳，衍生標線脫落問題，市府已要求管線單位務必加強改善，避免類似情況再發生；市府也將進一步巡查各路段，若有類似情形將重新繪設，維護交通安全。

台中中區成功路、三民路口的行穿線，大雨後竟大片剝落下來，還整片漂流到旁邊，標線斑駁不堪，好像用紙糊上去的，引發民眾熱議。圖／議員黃守達提供
台中中區成功路、三民路口的行穿線，大雨後竟大片剝落下來，還整片漂流到旁邊，標線斑駁不堪，好像用紙糊上去的，引發民眾熱議。圖／議員黃守達提供
台中中區成功路、三民路口的行穿線，大雨後竟大片剝落下來，還整片漂流到旁邊，標線斑駁不堪，好像用紙糊上去的，引發民眾熱議。圖／議員黃守達提供
台中中區成功路、三民路口的行穿線，大雨後竟大片剝落下來，還整片漂流到旁邊，標線斑駁不堪，好像用紙糊上去的，引發民眾熱議。圖／議員黃守達提供

車道 議員

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