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彰基就醫停車難 今年1到7月告發違停1694件

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市旭光路彰化基督教醫院前，機車違停嚴重，光南里長蔡耀叁今天前往設置禁停標識牌提醒，並要求彰基提供充足停車位。記者劉明岩／攝影
彰化市旭光路彰化基督教醫院前，機車違停嚴重，光南里長蔡耀叁今天前往設置禁停標識牌提醒，並要求彰基提供充足停車位。記者劉明岩／攝影

彰化市旭光路彰化基督教醫院路段，機車違停嚴重，頻遭檢舉，警方今年1到7月就告發1694件 。彰化市光南里里長蔡耀叁今天前往設置禁停標識牌，並要求彰基提供充足停車位，否則民眾看病花錢，還要繳罰單，情何以堪。彰基公關部主任郭芳智說，彰基已盡量提供停車位，會想辦法再擴充容量。

蔡耀叁說，彰基病患及陪病家屬多，因醫院周邊停車位不足，尤其是機車位更是缺乏，機車像打游擊般亂停，旭光路、博愛街騎樓，到人行道、道路甚至附近巷道都停滿機車，行人沒地方走，影響交通順暢，附近居民也不勝其擾。

蔡耀叁說，最近半年來，周邊路段出現檢舉達人，頻頻檢舉違停，員警到場告發，很多人都因此吃上罰單，有的停了兩天，機車上就夾了二、三張逕行舉發單。彰基有必要盡量設置足夠的停車位，否則來看病就很可憐了，還要繳每張600元罰單，於情於理說不過去。

雖然警方在旭光路設有停止違停標識，卻不是很明顯，很多機車族因此違停人行道，警方接獲報案檢舉後，到場舉發，單是今年1到7月就告發1694件。蔡耀叁則批評這是在設置「陷阱」，因此徵得市公所同意，今天設置一支禁停標識桿，並提醒違停將被拖吊，果然違停已有改善。

不過，蔡耀叁認為，彰基應本院及兒童醫院地下一樓廣大空間，供病患及陪病家屬停放機車，才能有效解決彰基周邊停車亂象。

彰化基督教醫院公共關係部主任郭芳智說，為避免員工占用病患及家屬停車空間，彰基已要求員工不得在方圓500公尺內停車，否則一經查到，就要罰錢處分。此外，在醫院旁空地及研究大樓地下一樓等處，均已提供機車停放，也會再研議增加更多停車空間，共同解決停車位不足問題。

彰化市旭光路彰化基督教醫院前路段，機車違停嚴重，頻遭報案檢舉，警方今年1到7月就告發1694件。記者劉明岩／攝影
彰化市旭光路彰化基督教醫院前路段，機車違停嚴重，頻遭報案檢舉，警方今年1到7月就告發1694件。記者劉明岩／攝影
彰化市光南里里長蔡耀叁今天前往設置禁停標識牌，並要求彰基提供充足停車位，否則民眾看病花錢，還要繳罰單，情何以堪。記者劉明岩／攝影
彰化市光南里里長蔡耀叁今天前往設置禁停標識牌，並要求彰基提供充足停車位，否則民眾看病花錢，還要繳罰單，情何以堪。記者劉明岩／攝影
彰化市旭光路彰化基督教醫院前路段，機車違停嚴重，頻遭報案檢舉，警方今年1到7月就告發1694件。記者劉明岩／攝影
彰化市旭光路彰化基督教醫院前路段，機車違停嚴重，頻遭報案檢舉，警方今年1到7月就告發1694件。記者劉明岩／攝影

違停 彰化 人行道

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