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彭啟明指卡努明晨135度大轉彎 吳聖宇：夏颱走這路徑太奇葩

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影／3樓高枯樹「空中」佔據雙線道 台8線駕駛驚呆不敢前行

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市和平區台8線24.9K處一棵約3、4樓高枯木橫躺在「半空中」，佔據雙線道，駕駛嚇得不敢通行。圖／台中市警察局和平分局提供
台中市和平區台8線24.9K處一棵約3、4樓高枯木橫躺在「半空中」，佔據雙線道，駕駛嚇得不敢通行。圖／台中市警察局和平分局提供

卡努颱風持續肆虐，台中市和平區強風雨勢，台8線24.9K處有駕駛驚見一棵約3、4樓高枯木橫躺在「半空中」，佔據雙線道，嚇得不敢通行。警方聯繫清潔隊與谷關工務段派機具清除，原來這棵枯木卡在電線上，得先斷電、再切除樹幹，所幸已恢復供電、道路通行。

今早8點多，和平警分局天輪所接獲報案，台8線24.9K及25.1K有二處路樹倒塌影響交通，警員彭惠國趕往現場處理。

令人訝異的是，一棵長約9至12公尺枯樹卡在電線上方，橫跨雙向車道，造成台8線24.9K用路人不敢通行，有駕駛形容，遠看彷彿樹木「飛在空中」，也算是颱風天奇景，用路人都不敢隨意從下方開過去，就怕樹木無預警掉落。

警方聯繫和平區清潔隊，與隊員在現場初步砍樹清除路障，保持道路單線通行，並擺設交通錐警示，後續通報谷關工務段調派機具前來清除，並於中午11時10分清除完成，恢復雙向通行。

台中市和平區台8線24.9K處一棵約3、4樓高枯木橫躺在「半空中」，佔據雙線道，駕駛嚇得不敢通行。圖／台中市警察局和平分局提供
台中市和平區台8線24.9K處一棵約3、4樓高枯木橫躺在「半空中」，佔據雙線道，駕駛嚇得不敢通行。圖／台中市警察局和平分局提供
台中市和平區台8線24.9K處一棵約3、4樓高枯木橫躺在「半空中」，佔據雙線道，駕駛嚇得不敢通行。圖／台中市警察局和平分局提供
台中市和平區台8線24.9K處一棵約3、4樓高枯木橫躺在「半空中」，佔據雙線道，駕駛嚇得不敢通行。圖／台中市警察局和平分局提供

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