中捷藍線遭質疑規劃人力短缺 台中市府：有顧問團隊

民進黨台中市議員江肇國、張家銨今天質疑，負責規劃捷運藍線的交通局公捷處運輸工程科編制人力缺口達1/3，是否導致規劃案屢次被退，中市府表示，除既有人力，還委託專業顧問團隊，相關作業不會造成重大影響。

台中市長盧秀燕日前才在市政會議中抱怨，台中捷運藍線規劃案多次遭中央退回修正，到現在還在行政院審議中，她為台中人感到委屈、心酸。

江肇國與張家銨發布新聞稿指出，負責「捷運藍線規劃」的市府交通局公共運輸及捷運工程處運輸工程科人員編制為14人，至今仍有5個職務出缺，人力缺口高達1/3，其中負責捷運藍線的承辦人與科長職缺都是待補狀態，「人員不足的情況下怎有辦法好好做事，難怪捷運藍線報告會屢次被退」。

江肇國與張家銨質疑，市府提報給中央審查的捷運藍線綜合規劃報告前後被退回6次，顯示規劃內容不夠完善，是否就是因負責藍線規劃的處室人力短缺導致，此外，人力出缺卻遲未補足，更凸顯市府根本不重視捷運藍線，才會放任人力短缺問題而未迅速、妥善處理與遞補。

台中市交通局對此回應說明，捷運藍線綜合規劃早於110年3月即完成報告書並提報交通部審議，交通部審查期間，市府也積極配合相關審查意見進行修正及說明，而交通部於112年2月20日召開審查委員會審查通過，並於112年4月18日函轉藍線綜合規劃報告書予行政院續審，正由行政院審查中。

交通局指出，捷運藍線為市府重大政策，除市府既有人力外，還委託專業顧問團隊進行規劃及相關作業，不會因人員短暫異動而造成重大影響，市府仍期盼中央儘速核定捷運藍線，讓台中第2條捷運工程盡快開工。