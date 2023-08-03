影／10年調查彰化「母親河」東螺溪生態 二林農會贊助今獲回饋

彰化縣湖埔社大「十年磨一劍」，10年前出版東螺溪生態之美一書，近日出版「東螺溪昆蟲世界」，今天回饋12本給贊助印刷的二林鎮農會，鎮農會將轉送給參加相關環境教育指標活動的團體。

縣政府結合東螺溪整治提報全國水環境計畫，獲中央核定7.65億元補助款，不過湖埔社大出版東螺溪昆蟲世界，僅接受認同生態環境教育理念的6家公司社團贊助，加上環境教育獎補助款，總共印刷1千本，最近幾天忙著回饋贊助者。今天社大執行長林淑玲拜訪二林鎮農會，鎮農會總幹事邱士平翻了幾頁，對內容紮實、印刷精美稱讚不已。

執行長林淑玲說，東螺溪保育邁入第十三年，2014年出版「東螺溪生態之美」，執筆者湖埔社大專案經理謝文猷繼續觀察東螺生動植物生態，拍照和記錄後整理寫出「東螺溪昆蟲世界」，裡面蒐集東螺溪120多種動植物，光是蝴蝶就有60多種，湖埔社大印刷1千本，回饋贊助的公司和社團各12本，也送給各鄉鎮市立圖書館收藏。

邱士平表示，東螺溪是彰化縣母親河，二林鎮在溪流的西側，曾因汙染使得生物幾乎滅絕，幸有湖埔社大長期保護，東螺溪重獲生機，他認為生態教育必須從小扎根，二林鎮農會收到書，將轉送給參加二林環境教育指標活動的團體。