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影／返鄉票根兌換餐點飲料 彰化北斗商家衝鎮長補選投票率
彰化縣北斗鎮長選舉本（8）月5日投票，地方政界推估投票率四成「出頭」，在地商家為鼓勵外地北斗人返鄉投票，持8月1日到8月5日下午4點前返鄉車票票根，每人可兌換餐點和飲料各一分。店家「助選」炒熱鎮長補選氣氛。
北斗鎮復興路的鴨肉飯店、蔬果汁店和光復路香菜咖啡店，發起返鄉投票送餐點的活動，鼓勵外地北斗人踴躍返鄉投票，擴大當選人的民意基礎。鴨肉店業者許祐欣表示，希望年輕人搭車回鄉衝高北斗鎮長的投票率，同時搭配父親節，在佳節前夕陪父親和家人好好吃一頓飯。
香菜咖啡業者莊浚勝說，這次鎮長補選有5名候選人，鎮民每晚聽政見也相當辛苦，店內到8月5日前推出指定飲品買一送一的優惠，8月5日下午4點投票截止前憑返鄉車票票根，來店換一杯美式咖啡。
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