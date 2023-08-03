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南投縣議員曾振炎當選無效定讞 落選頭張秀枝遞補

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
張秀枝遞補成為南投縣第一選區議員。圖／取自張秀枝臉書
張秀枝遞補成為南投縣第一選區議員。圖／取自張秀枝臉書

南投縣議員曾振炎去年選舉賄選，經法院判決當選無效定讞，南投縣議會昨天傍晚接到中選會公文，第一選區縣議員由「落選頭」張秀枝遞補。張秀枝今天表示，已經接到議會通知，能夠重新擔任民意代表，她會善盡監督職責，為鄉親爭取權益。

本屆南投縣議員第一選區選舉共26人參選，爭取10個席次，競爭格外激烈。 曾振炎連任兩屆議員，這次爭取三連霸，選舉期間卻以現金賄選，遭檢方提起當選無效之訴。6月24日南投地方法院判決當選無效，曾振炎未提出上訴而定讞。

曾振炎早在今年1月19日向議會提出辭職，但第一選區議員缺額未達半數，因此不必辦理補選。中央選委會依照內政部函文和南投地方法院民事判決結果，昨天公告南投縣議會第一選區遞補當選人為張秀枝，得票數3469票。

張秀枝曾連任6屆南投市民代表，並擔任市代表會主席，地方人脈豐富，沈潛數年後重新復出，參選縣議員，以少數差距成為「落選頭」，曾振炎1月辭職後，地方便預測張秀枝應可順利遞補當選。

張秀枝說，她這幾年沒有參政，對地方公共事務依舊相當關心，昨天接到縣議會通知，除了肯定檢警查察賄選的努力，能夠有機會為鄉親服務，她相當開心，並承諾會善盡選民委託，在議會為民喉舌，反映民意並爭取建設。

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