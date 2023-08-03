彰化縣登革熱疫情拉警報 南彰有2里病媒蚊指數達4級

中部縣市紛紛傳出登革熱疫情，彰化縣衛生局也針對全縣20里登革熱病媒蚊密度調查，其中田中鎮西路里、溪湖鎮湖東里等2里為4級、鹿港鎮海埔里為3級，已拉起警報，衛生局長葉彥伯說，卡努颱風侵襲帶來雨量，病媒指數預期會再上升，呼籲民眾加強病媒蚊孳生源清除。

彰化縣衛生局公布7月份第4週病媒蚊密度調查結果，全縣26鄉鎮共調查20個村里，其中田中鎮西路里、溪湖鎮湖東里等2個里為4級、鹿港鎮海埔里為3級、二林鎮復豐里等2個村里為2級、北斗鎮光復里等2個村里為1級，以及和美鎮糖友里等13個村里為0級。

衛生局表示，病媒蚊密度調查布氏指數在二級或二級以下時，雖不易造成大流行，但仍可能發生散發性傳染病例或局部小規模流行，如果指數在三級以上即為登革熱紅燈警戒區。

衛生局長葉彥伯說，如果沒有下雨，一般登革熱病媒蚊密度多在一、二級，如果雨後，就容易再上升，最近有的社區到達四級，就須要特別注意，尤其卡努颱風來襲，如果帶來雨量，指數勢必再升高，民眾切莫掉以輕心。

葉彥伯說，雨後的開心農場、校園及菜市場均是最容易造成隔革熱疫情擴散的地方，像此次疫情嚴重的台南市，就是從菜市場開始，如果指數達到3級以上，村里民眾即要動員消除孳生源清除，防止疫情發生。

衛生局表示，孳生源清理原則為「巡」、「倒」、「清」、「刷」，即經常且仔細「巡檢」居家戶內外周圍花瓶、盛水盤、水缸及廢輪胎等容易積水器物，將積水「倒掉」，不要的器物予以分類「清除」減少容器，留下的器物應澈底「刷洗」去除斑蚊蟲卵，收拾或倒置勿再積水養蚊。