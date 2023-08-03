台中6處公有市場沒落 面臨拆除改建

台中市42處公有市場，至少有6處、7分之1將拆除，有的原地改建，有的隨都市計畫變更為停車場，「迺市場」將成追憶。台中市政府表示，3處傳統市場內空攤4成，另13處市場營運管理費入不敷出，傳統市場不敵大賣場方便，因此爭取經費改善及改建。

台中市公有市場有42處、列管民有零售市場31處、攤販集中區17處。台中市經發局表示，大甲第一市場、清水第一市場、大甲日南、大肚追分、北區中央市場、大雅市場，多數超過40、50年，設備老舊。追分市場僅剩4攤，日南市場剩10幾攤，考慮到城市發展、居民外移，追分與日南將依都市計畫改為停車場，其他4處原地改建。

台中審計處指出，北屯區后庄市場、西屯何厝市場及清水第二市場，空攤位達4成；另13處市場營運入不敷出，例如后里第一市場，去年度收入不足108萬元，何厝市場不足88萬，篤行、 大甲日南與清水第二市場虧60到70萬元，審計處建議應修改攤鋪收費標準。

不論原縣區或市區，都有傳統市場沒落，但也有市場成為觀光景點，例如建國市場是台中市最大的零售市場，位在三井lalaport對面，區位好，進駐711個攤位，販售多樣化且不少名攤，管理委員會健全，具一般傳統市場沒有的優勢。

經發局指出，公有市場依攤位大小收費，租金目前最高是太平市場的5073元、最低是后里第三市場的532元；每鋪最高是第一市場的1萬2010元、最低是后里第三市場的1710元；臨時攤最高是大雅市場的2652元、最低是后里太平市場的195元。已委託重測鋪位，作為修改攤位收費標準，閒置市場用地規劃BOT前置作業，沒有市場功能將收回整理再招租。

藍綠議員爭取修繕傳統市場，經發局長張峯源說，市府近年持續投入經費整修公有市場，包括建物耐震力補強、廁所整修及老舊電梯汰換等，陸續完成34場次，希望傳統市場營造新風貌。