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南投垃圾告急 環署助打包5萬噸

聯合報／ 記者江良誠／南投報導
南投縣垃圾去化困難，持續累積近25萬公噸，也產生空氣和水源汙染。圖／立委蔡培慧提供
南投縣垃圾去化困難，持續累積近25萬公噸，也產生空氣和水源汙染。圖／立委蔡培慧提供

南投縣累積近25萬噸垃圾未處理，成為棘手問題。立委蔡培慧昨天邀集環保署南投縣政等會勘南投市、竹山鎮、名間鄉清潔隊。在蔡培慧爭取下，環保署同意補助6000萬經費，協助打包5萬噸垃圾化解燃眉之急。

蔡培慧說，南投縣垃圾去化困難，需要中央及縣府通力合作，短期內增加外運量能、協助打包暫置垃圾，以機械分選燃料化，更重要的是建立垃圾自主處理設施，才有辦法解決垃圾堆積問題。

環保署代理總隊長林左祥表示，南投縣環保局已經提出機械分選及打包整理計畫案，待預審會議後將核定相關補助經費，期盼能與縣府合作共同解決南投垃圾問題。

南投市清潔隊長林晉毅說，南投市垃圾每日產生60噸，只有10噸外運，一年累積近2萬噸量，且南投掩埋場靠近市區，常有異味飄入鄰近社區，引起居民抱怨。

竹山鎮長陳東睦表示，竹山鎮5萬多人口，雖推動垃圾減量及回收，但1個月至少會累積800噸垃圾，期盼能有長遠規畫，例如垃圾分選燃料化等。

在蔡培慧爭取下，環保署同意補助6000萬打包費用。埔里、名間、竹山垃圾堆置量較多，蔡培慧希望縣府優先打包。垃圾堆置過久，可能產生沼氣致燃甚至水汙染，希望機械打包盡速解決汙染問題。

南投 蔡培慧 環保署

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