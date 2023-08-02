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中市府去年2起員工墜樓不幸 落地處櫻花竟全枯萎
台中市政府旁一株櫻花佈滿枯葉，在整排綠蔭中顯得突兀，網路瘋傳，去年9月、11月市府發生兩起員工墜樓的不幸事件，事經10個月，墜樓處的櫻花樹竟逐漸枯萎，滿樹枯葉，讓知情的員工睹樹更覺悲傷。
去年9月，市府一名女性行政助理，中午11點多從市府頂樓墜樓；另起在去年11月，另名女性傳出墜樓事故，警消獲報到場時，已不幸死亡。
近日網路瘋傳，當時墜樓地點距離頗近，落地處旁的一株櫻花，目前整樹全是枯葉，令人望而生悲，但也不了解到底怎麼回事？
園藝業者指出，市府地下室，一樓建物旁的樹木無法深入生根，可能影響到生長，附近府會園道的樹木也面臨類似的生長環境，廠商看到枯樹就會更換，這株應該還未撤換。整排另一棵樹也是枯萎，只是樹葉全掉光，網友繪聲繪影。
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