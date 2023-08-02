快訊

停班課不斷更新／中颱卡努來襲！北北基、宜蘭明放颱風假 各縣市資訊一覽

卡努颱風逼近！未和北北基同步放颱風假 桃園宣布明天正常上班課

風雨強度達標 新北明停班停課

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中市府去年2起員工墜樓不幸 落地處櫻花竟全枯萎

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
園藝業者說，市府建物下是地下室硬體，樹木難以生根，這是另一棵枯樹。記者陳秋雲/攝影
園藝業者說，市府建物下是地下室硬體，樹木難以生根，這是另一棵枯樹。記者陳秋雲/攝影

台中市政府旁一株櫻花佈滿枯葉，在整排綠蔭中顯得突兀，網路瘋傳，去年9月、11月市府發生兩起員工墜樓的不幸事件，事經10個月，墜樓處的櫻花樹竟逐漸枯萎，滿樹枯葉，讓知情的員工睹樹更覺悲傷。

去年9月，市府一名女性行政助理，中午11點多從市府頂樓墜樓；另起在去年11月，另名女性傳出墜樓事故，警消獲報到場時，已不幸死亡。

近日網路瘋傳，當時墜樓地點距離頗近，落地處旁的一株櫻花，目前整樹全是枯葉，令人望而生悲，但也不了解到底怎麼回事？

園藝業者指出，市府地下室，一樓建物旁的樹木無法深入生根，可能影響到生長，附近府會園道的樹木也面臨類似的生長環境，廠商看到枯樹就會更換，這株應該還未撤換。整排另一棵樹也是枯萎，只是樹葉全掉光，網友繪聲繪影。

網路傳出，台中市府去年有員工墜樓處，櫻花全樹枯葉，讓同事睹樹生悲。記者陳秋雲／攝影
網路傳出，台中市府去年有員工墜樓處，櫻花全樹枯葉，讓同事睹樹生悲。記者陳秋雲／攝影
台中市政府一樓園區綠意盎然。記者陳秋雲/攝影
台中市政府一樓園區綠意盎然。記者陳秋雲/攝影

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

櫻花 台中市

延伸閱讀

又是「被自殺」？俄羅斯28歲美女銀行副行長離奇墜樓亡

相關新聞

販售抱卵母蟹 員林華成市場攤商被查報最高可罰15萬

漁業署為讓漁業資源永續利用，規定每年8月至12月禁止捕捉及販售抱卵母蟹，彰化縣員林市華成市場有二家漁貨攤商被檢舉公然販售...

很困惑！住台中大里卻是烏日人 一條巷子還有3個路名

台中市大里區夏田里五光路189巷及環河路一段47戶人家，雖然行政區位在大里區，但是戶籍和門牌卻是編在烏日區，造成地方困擾...

男女最愛景點不一樣 台中七夕約會熱點出爐

甜蜜七夕情人節將至，台中市觀旅局整理出男、女性遊客最多的景點，分別為潭雅神綠園道、東海大學路思義教堂等；觀旅局分析，男性...

彰化縣標售未釐清土地 「銀宮戲院」騎樓每坪74萬最高

彰化縣府將於10月27日代為標售40筆長年未能釐清權屬的土地，今公布其中單價最貴的一筆位在彰化孔廟正對面，連鎖服飾店「N...

南投偏鄉校4招代理師沒人要來 今現勇者校方緊張

南投仁愛國中國文科教師出缺，未料一連4次招考，正、備取者全因交通問題選擇放棄，今第5次招考，正、備取各1人，經確認錄取者...

中市南區二信游泳池停用10年 砸2.5億元重新活化今啟用

台中市南區二信游泳池自2013年停用，荒廢已久，2019年底動工修復，今日啟用。台中市長盧秀燕表示，游泳池斥資2.5億元...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦