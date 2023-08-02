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販售抱卵母蟹 員林華成市場攤商被查報最高可罰15萬

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣員林市華成市場有二家漁貨攤商被查獲違法販售母蟹，函送漁業署查辦。圖／民眾提供
彰化縣員林市華成市場有二家漁貨攤商被查獲違法販售母蟹，函送漁業署查辦。圖／民眾提供

漁業署為讓漁業資源永續利用，規定每年8月至12月禁止捕捉及販售抱卵母蟹，彰化縣員林市華成市場有二家漁貨攤商被檢舉公然販售抱卵母蟹，縣府農業處人員到場稽查，共查獲有28隻母蟹，但攤商辯稱，不知有此規定，農業處仍將函報漁業署，並呼籲攤商勿以身試法，否則可處3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

8月已進入蟳蟹繁殖期，農委會漁業署為保護漁業資源訂有「沿近海漁船捕撈蟳蟹類漁獲管制措施」，規定斑蟳、紅星梭子蟹、遠海梭子蟹甲殼寬未滿9公分、善泳蟳未滿7公分，旭蟹甲殼長未滿6公分禁止捕撈，並逐年擴大實施，現已規定每年8月到12月都禁止捕撈、販售抱卵母蟹，今年又新增，禁止漁船卸下或持有及任何人不得販售腹甲離身的蟳蟹類，以防止漁民或攤商為規避受罰，而拆除蟳蟹腹甲。

不過今天縣府農業處接獲檢舉，在員林市華成市場有2漁貨攤公然販售抱卵母蟹，攤商辯稱不知8月後不能販賣母蟹，「以前賣都沒事」，稽查人員清查二攤商共有28隻母蟹，仍依法函報漁業署審酌情節以開罰。

彰化縣政府農業處長邱奕志表示，8月到12月禁止捕撈、販售抱卵母蟹，違者可依漁業法第65條規定，處3萬元以上、15萬元以下罰鍰，今天查獲二攤商各14隻抱卵母蟹，這也是彰化縣第一起被檢舉稽查違規案，農業處已函報漁業署，也呼籲漁民或攤商勿以身試法，以免受罰，稽查人員在年底前都會在各市場加強查緝。

彰化縣員林市華成市場有二家漁貨攤商被查獲違法販售母蟹，函送漁業署查辦。圖／民眾提供
彰化縣員林市華成市場有二家漁貨攤商被查獲違法販售母蟹，函送漁業署查辦。圖／民眾提供

漁業署 漁民

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