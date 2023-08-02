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台中鍋烤節店家百萬人票選 上半場「領鮮獎」4店出爐

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中鍋烤節領鮮獎，火鍋巷弄美食組「清真恩德元餃子館」。圖／民眾提供
台中鍋烤節領鮮獎，火鍋巷弄美食組「清真恩德元餃子館」。圖／民眾提供

台中鍋烤節如火如荼展開，店家票選活動時程上半場，暫時「領鮮」店家也已揭曉，包含海底撈火鍋中友店、清真恩德元餃子館、屋馬燒肉文心秀泰店、激旨燒鳥等各組領先店家；經發局長張峯源近日紛紛前往貼榜，表達祝賀及肯定。

張峯源表示，這次貼榜除表揚上半場領先店家，也要鼓勵所有店家堅持到最後，排名隨時在變動，加碼催票、祭優惠，最終總冠軍將由盧秀燕市長親自到店貼金榜。

經發局指出，「領鮮獎」店家各具特色，火鍋品牌組「海底撈火鍋台中中友店」以服務聞名，用餐時還有各式吸睛表演，並開放自帶食材，變化出顧客獨特吃法為特色。

火鍋巷弄美食組「清真恩德元餃子館」，則是在地老牌牛肉火鍋，以特製的燒炭爐鐵鍋，鋪上厚實軟嫩牛肉及牛肉丸，主打豐富食材及獨特風味。

燒烤品牌組「屋馬燒肉文心秀泰店」，品牌發跡台中，以優質服務、食材新鮮為號召，包含海鮮粥、無限續喝雞湯、沙拉及甜點等副食均強調獨特與美味。

燒烤巷弄美食組的「激旨燒鳥」，則是逢甲夜市起家的串燒代表，以肉片包覆年糕、蘋果、麻糬、糯米椒、秋葵、水蓮、橘子等食材創造話題，現場也搭配駐唱歌手營造居酒屋氛圍。

經發局說明，「領鮮」店家除特色明確，也掌握催票要領，包含祭出投票加碼送、自製APP票選教學懶人包等，將人氣轉為選票；提醒8月17日前，別忘天天投滿4組，累積抽獎機會，還可抽200組萬元鍋烤抵用券、壓軸大獎更有百萬汽車。

張峯源提到，鍋烤節票選自17日以來投票踴躍，總票數已超過百萬，票選活動8月17日截止，預料下半場競爭將更加白熱化。

台中鍋烤節領鮮獎，火鍋品牌組「海底撈火鍋台中中友店」。圖／台中市政府提供
台中鍋烤節領鮮獎，火鍋品牌組「海底撈火鍋台中中友店」。圖／台中市政府提供
台中鍋烤節領鮮獎，燒烤品牌組「屋馬燒肉文心秀泰店」。圖／民眾提供
台中鍋烤節領鮮獎，燒烤品牌組「屋馬燒肉文心秀泰店」。圖／民眾提供
台中鍋烤節領鮮獎，燒烤巷弄美食組「激旨燒鳥」。圖／台中市政府提供
台中鍋烤節領鮮獎，燒烤巷弄美食組「激旨燒鳥」。圖／台中市政府提供

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