很困惑！住台中大里卻是烏日人 一條巷子還有3個路名

台中市大里區夏田里五光路189巷及環河路一段47戶人家，雖然行政區位在大里區，但是戶籍和門牌卻是編在烏日區，造成地方困擾，市議員李天生今呼籲，類似情形普遍存在，市府應重新畫分行政區界。

夏田里長曾盛琪反映，行政、戶政，甚至地政不一，有關市政宣導、垃圾清運、環境清潔等工作，都由大里負責，還容易造成報案及救災混淆，延誤處理時效，大家都在問「當地到底是大里還是烏日」？

他說，由於行政區不同，房屋重建無法辦理保存登記問題，經洽請戶政所協助才獲得解決。另外，189巷還有中投西路、環河路及五光路等3個路名，且出現同一公司土地卻分屬大里夏田西段及烏日五張犁段的怪現象。

李天生說，屯區一帶河道縱橫密佈，且受到八七水災河床改道及大里溪整治工程影響，草湖溪南岸霧峰區吉峰里有部分土地屬於北岸大里區；大里溪以北大里區環河路一帶，也有部分霧峰區的土地，一度引發由誰負責環境清潔的爭議。旱溪南岸明德巷有部分大里區住戶，隔著溪水和大里區遙遙相望，卻和南區住戶緊緊相連，都需辦理行政區界址重新畫分。

市政府民政局說，大里區五光路189巷及環河路一段47間住戶，現屬大里區夏田里的編組範圍，部分門牌因早期無空間地圖系統可資參考，區界並不明確，且住戶、工廠多由烏日出入，因此被編入烏日區，當地居民自認是「烏日人」其來有自，若改歸大里溝通上有困難。大里戶政事務所曾偕同烏日戶政事務所及里長實地調查，希望進行行政、戶政整合，不過戶籍異動、道路整編涉及證件更動、農保等問題，多數住戶都不表同意，目前尊重當地住戶意願，暫時維持現狀。