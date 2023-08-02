彰化縣標售未釐清土地 「銀宮戲院」騎樓每坪74萬最高

彰化縣府將於10月27日代為標售40筆長年未能釐清權屬的土地，今公布其中單價最貴的一筆位在彰化孔廟正對面，連鎖服飾店「NET」，店門前騎樓部分磁磚地，面積約3.63坪，縣府參考市價，訂出單價底價每坪74萬2727元，總底價269萬6100元。

彰化市「NET」店面前身是日治時期建立的銀宮戲院，現成為新舊融合，成功活化老建物的典範，但店門前騎樓常有機車占用，縣府清查發現位在店門前3.63坪磁磚地為三個人共同持分，但已找不到人處理。

地政處長蔡和昌表示，地籍清理主要是解決台灣光復初期遺留的權利內容不符或與現行法令規定不符的地籍問題，土地若無法處分，就會產生占用或無人管理活化的問題。

各地方政府於從2013年開始代為標售解決爭議，彰化縣共3645筆待釐清土地，逐年標售，目前尚有639筆土地，今年6月30日縣府完成今年第1次代標售，第2次於10月27日開標，今天公告；有16筆是今年第1次未標脫，這次進行第2次標售，新增24筆標地物，共40筆，分散在各鄉鎮市，有商業區、住宅區土地，也有鄉村區乙種建築用地、特定農業區農牧用地等。

蔡和昌表示，這次新增代標售土地，鹿港鎮復興路上新宮段地號45，面積51.46坪，每坪37萬9987元，總價1955萬4145元金額最高，現有鐵皮屋占用，單坪價格最高為彰化市孔門段地號827，商業區土地，面積3.63坪，每坪底價74萬2727元，總價269萬6100元。