情侶快看！男女最愛景點不一樣 台中七夕約會熱點出爐

甜蜜七夕情人節將至，台中市觀旅局整理出男、女性遊客最多的景點，分別為潭雅神綠園道、東海大學路思義教堂等；觀旅局分析，男性較喜好運動或古蹟型景點，女性則偏好藝文或逛街行程，建議民眾規畫行程時，掌握對象的旅遊偏好，增溫感情、事倍功半。

觀旅局透過電信數據分析，統計出台中景點中，男性最常去的前三名，依序為潭雅神綠園道、后豐鐵馬道及東豐自行車綠廊、最後為新社；而女性最常去的前三名景點，分別為東海大學路思義教堂、一中商圈、審計新村、草悟道及勤美綠園道。

觀旅局表示，男性較偏好運動或古蹟類型的景點，如「后豐鐵馬道」及「東豐自行車綠廊」，由鐵道改建而成的自行車專用道，總長約19公里，沿途路段景觀變化多端，可讓單車約會之旅，既豐富又令人驚豔。

女性則偏好藝文等景點，包含浪漫又漂亮東海路思義教堂，是不少情侶美照打卡熱點；「審計新村、草悟道及勤美綠園道商圈」廊帶，沿路巷弄裡還有各種美食、雜貨、甜點等近百家獨具個人風格小店，讓戀情急速加溫。

「國立臺灣美術館」也是女性較喜好的景點，館內收藏許多珍品，讓旅客可以多元探索藝術，館前優美術園道，也隨處可見風味獨特的異國餐廳，是甜蜜用餐的好選擇。