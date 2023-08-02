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南投偏鄉校4招代理師沒人要來 今現勇者校方緊張
南投仁愛國中國文科教師出缺，未料一連4次招考，正、備取者全因交通問題選擇放棄，今第5次招考，正、備取各1人，經確認錄取者明天願意來報到，校方開心又緊張，校方表示，明天才是關鍵，就怕報到沒出現，恐要進入第6次招考。
仁愛國中位居南投縣仁愛鄉，是鄉內唯一的公立國中，該校國文科教師任教已約10年，今年請調至外縣市學校，並於8月1日生效。校方為此提前1個月因應，7月起就公告招聘國文科代理教師，經試教、口試甄選，採正取1人、備取2人。
仁愛國中發出招聘代理教師消息後，果真有人來應試，只是一連招了4輪，卻還是沒能找到國文老師，校方表示，每次招考都有人報名，4次也都有錄取者，但考上了之後都沒來報到，經詢問都是以校區太遠、交通不便等因素選擇放棄。
而今天是第5次招考，校方表示，上午共有2位考生應試，經甄試均符合資格，分別列為正、備取，由於暑輔在即，盼馬上任教，確定結果後就立刻公告，並去電通知錄取者，未料一度聯繫不上，剛剛總算聯繫上，對方也願意明天來報到。
仁愛國中校長張文嘉說，今天的正取者回覆，明天願意來報到，校方很開心，也很緊張，因為之前有人答應後，考慮一夜仍放棄報到，因此明天才是關鍵。若明天最後不如預期，校方就會趕快通知備取者，若沒好消息就得進入第6次招募。
而仁愛國中校區就在台14甲線旁，公車能到，且班次不少，交通還算便利；該國文科代理教師職缺，若是大學畢業本科系，本薪連偏鄉加給逾3萬7000元，研究所碩士學歷更是突破4萬元，學校也有提供宿舍，很適合熱愛山林的老師投入。
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