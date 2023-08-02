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中市南區二信游泳池停用10年 砸2.5億元重新活化今啟用

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市南區二信游泳池停用後荒廢已久，2019年底動工修復，今日啟用，設置一館五池，有室外池、室內池、兒童池及滑水道等各種運動設施。圖／台中市政府提供
台中市南區二信游泳池停用後荒廢已久，2019年底動工修復，今日啟用，設置一館五池，有室外池、室內池、兒童池及滑水道等各種運動設施。圖／台中市政府提供

台中市南區二信游泳池自2013年停用，荒廢已久，2019年底動工修復，今日啟用。台中市長盧秀燕表示，游泳池斥資2.5億元改造，設置一館五池，有室外池、室內池、兒童池及滑水道等各種運動設施，成為全台中，甚至是全台灣最受歡迎的游泳環境。

盧秀燕表示，二信游泳池歷經921大地震後，2013年停用，以促參鼓勵民間投資公共建設，於2019年開工修復。但興建期間面臨疫情、原物料上漲，投資金額從原本1.2億元增至2.5億元，感謝普將運動公司董事長曾正宗大力投資，也感謝運動局整合市府各局處法令、處理相關行政規程，讓游泳池順利完工。

普將運動曾正宗董事長說，二信游泳池是台中、也是台灣第一座成功BOT游泳池，投資金額也是「全國最高」的游泳館。台中近年運動風氣盛行，重視運動人才養成，中市府積極推展運動建設，是成功吸引企業參與投資的重要因素。

運動局長李昱叡表示，二信游泳池由台中市第二信用合作社為慶祝創社80周年，於1995年現址捐建一座游泳池，但921震後池體漏水，因安全疑慮2013年停用，並於2015年採以促參模式推動改建，歷經10年，終於在今年完工啟用，感謝各界支持，成功招商引資，打造台中市首座BOT游泳池。

台中市南區二信游泳池停用後荒廢已久，2019年底動工修復，今日啟用，設置一館五池，有室外池、室內池、兒童池及滑水道等各種運動設施。圖／台中市政府提供
台中市南區二信游泳池停用後荒廢已久，2019年底動工修復，今日啟用，設置一館五池，有室外池、室內池、兒童池及滑水道等各種運動設施。圖／台中市政府提供
台中市南區二信游泳池自2013年停用，荒廢已久，2019年底動工修復，今日啟用。圖／台中市政府提供
台中市南區二信游泳池自2013年停用，荒廢已久，2019年底動工修復，今日啟用。圖／台中市政府提供
台中市南區二信游泳池自2013年停用，荒廢已久，2019年底動工修復，今日啟用。圖／台中市政府提供
台中市南區二信游泳池自2013年停用，荒廢已久，2019年底動工修復，今日啟用。圖／台中市政府提供

盧秀燕 台中市

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